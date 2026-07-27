Starul egiptean a părăsit-o pe Liverpool după nouă ani petrecuți la formația de pe „Anfield”. Cele două părți au convenit încetarea contractului care mai era valabil până în vara anului 2027.

Mohamed Salah a avut mai multe oferte în această vară, dar nu a ajuns la un acord până în acest moment.

Răsturnare de situația pentru Mohamed Salah

Jucătorul de 34 de ani s-a aflat în negocieri cu Beșiktaș și a fost aproape să semneze cu formația din Turcia, dar directorul sportiv al lui Beșiktaș, a dezvăluit că mutarea nu se va realiza în cele din urmă.

Onder Ozen a explicat că cele două părți nu au ajuns la un acord din cauza cererilor financiare ale reprezentaților lui Salah.

„Momentan Beşiktaş s-a ridicat de la masa negocierilor cu Salah! După 21 iulie, au început să apară cerințe financiare care au complicat negocierile. Am făcut oferta noastră finală.

Nu vor mai exista alte oferte în afară de aceasta. Oferta finală este una care nu dăunează echipei Beșiktaș. Dacă există un răspuns la această ofertă, aceasta poate fi reevaluată. Clubul nu va mai face o altă ofertă. Decizia va fi luată de jucător.

Au apărut solicitări care au blocat discuțiile. Au apărut solicitări incredibil de excesive cu privire la drepturile de imagine ale lui Salah. Agentul lui Salah poate, desigur, să solicite un comision legal, dar depășirea acestui comision este un act ilegal!”, a spus Ozen.

12 goluri și 10 assist-uri a reușit Mohamed Salah în 41 de meciuri în tricoul lui Liverpool, în stagiunea trecută.

22 de milioane de euro este cota jucătorului de 34 de ani, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.