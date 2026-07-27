Claudiu Niculescu a plecat în urmă cu câteva luni de la Unirea Slobozia și s-a hotărât să ia o pauză de la antrenorat.

Jucătorul legendar de la Dinamo și-a deschis „Academia Claudiu Niculescu”, destinată copiilor care își doresc să urmeze o carieră în fotbal.

Claudiu Niculescu: „E un proiect de suflet!”

Fostul atacant a explicat ce își propune să facă la academia care îi poartă numele și a dezvăluit ce i-ar aduce o mare satisfacție peste câțiva ani.

Claudiu Niculescu își propune să îi învețe pe juniori să execute loviturile libere la fel cum o făcea el în „Ștefan ce Mare”.

„E un proiect de suflet, la care mă gândesc de mult timp și pe care pot să spun că îl voi pune în aplicare acum.

Nu am mai avut timp liber de șapte ani, pentru că am fost angrenat în mai multe proiecte la cluburile la care am fost.

Am profitat de această pauză ca să muncesc pentru Academia Claudiu Niculescu, unde vom face antrenamente individuale pentru copii de la vârsta de șapte-opt ani, până la seniori.

Vor fi niște antrenamente complexe, voi pune foarte mare accent pe calitate, nu pe cantitate, adică voi corecta execuțiile jucătorului. E vorba despre tehnică individual, de control orientat, de execuție și nu în ultimul rând despre executarea de lovituri libere. M-aș bucura foarte mult să am copii care să vină și să lucrăm împreună, iar peste câțiva ani să ajungă fotbaliști mari și să spună că au învățat acest procedeu de la mine. Asta ar însemna că mi-am atins obiectivul.

Pe lângă antrenamentele individuale pe care le voi face pe teren cu jucătorii sunt în discuții destul de avansate cu un lanț de farmacii care are și un laborator propriu, pentru că e foarte important și ce faci în afara terenului. În urma unor analize, vom avea un program vitaminizare pentru fiecare copil. Am discuții avansate cu un nutriționist care se ocupă doar sportivi de performanță, pentru programul corect de alimentație al copiilor.”, a spus Claudiu Niculescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Claudiu Niculescu le-a antrenat de-a lungul carierei pe ”U” Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Ramnicu Valcea, CS Mioveni,FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, Slatina și Unirea Slobozia.