Bătuse palma cu o echipă din SuperLigă, dar s-a răzgândit când a venit oferta de la FCSB. A spus tot după victoria cu Csikszereda

Partida de la Miercurea Ciuc a marcat și debutul lui Luca Stancu în tricoul roș-albastru. Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani, transferat în această vară de la Hermannstadt, a intrat pe teren în minutul 76.

Luca Stancu: „Nu aveam cum să refuz FCSB”

Fotbalistul a dezvăluit că era foarte aproape să semneze cu FC Argeș înainte ca FCSB să intre pe fir.

„Da, au fost într-adevăr niște discuții cu cei de la FC Argeș înainte să aflu că mă vrea FCSB. Ne înțeleseserăm oarecum, apoi am aflat despre FCSB și am ales să vin aici. Nu aveam cum să refuz”, a declarat Luca Stancu după meci.