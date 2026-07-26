Bătuse palma cu o echipă din SuperLigă, dar s-a răzgândit când a venit oferta de la FCSB. A spus tot după victoria cu Csikszereda

Bătuse palma cu o echipă din SuperLigă, dar s-a răzgândit când a venit oferta de la FCSB. A spus tot după victoria cu Csikszereda Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins-o cu 2-0 pe Csikszereda, în etapa a doua din SuperLigă.

TAGS:
Luca StancuFC ArgesCsikszeredaFCSBGigi Becali
Din articol

Partida de la Miercurea Ciuc a marcat și debutul lui Luca Stancu în tricoul roș-albastru. Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani, transferat în această vară de la Hermannstadt, a intrat pe teren în minutul 76.

Luca Stancu: „Nu aveam cum să refuz FCSB”

Fotbalistul a dezvăluit că era foarte aproape să semneze cu FC Argeș înainte ca FCSB să intre pe fir.

„Da, au fost într-adevăr niște discuții cu cei de la FC Argeș înainte să aflu că mă vrea FCSB. Ne înțeleseserăm oarecum, apoi am aflat despre FCSB și am ales să vin aici. Nu aveam cum să refuz”, a declarat Luca Stancu după meci.

Fundașul a vorbit și despre emoțiile debutului în tricoul roș-albaștrilor.

„Mă bucur că am debutat, că mi-am îndeplinit un vis. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri. Suntem cu toții fani FCSB. Am găsit aici un grup foarte unit și înfometat de trofee. Mister mi-a spus să am încredere în mine și să joc cum am făcut-o și la Sibiu”, a mai spus Stancu.

Pentru FCSB urmează returul cu FK Auda din turul #2 preliminar Conference League. Partida va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate
Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Csikszereda
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Csikszereda
ULTIMELE STIRI
Istvan Szabo a surprins după ce Csikszereda a început rău noul sezon din Superliga
Istvan Szabo a surprins după ce Csikszereda a început rău noul sezon din Superliga
Marius Baciu, mesaj pentru Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”
Marius Baciu, mesaj pentru Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”
Gigi Becali a făcut anunțul înainte meciului decisiv cu Auda: ce se întâmplă cu Târnovanu
Gigi Becali a făcut anunțul înainte meciului decisiv cu Auda: ce se întâmplă cu Târnovanu
Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”
Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”
Ce spune Radunovic după ce a fost reprofilat de FCSB: "Nu am mai jucat niciodată aici, este diferit"
Ce spune Radunovic după ce a fost reprofilat de FCSB: "Nu am mai jucat niciodată aici, este diferit"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lionel Messi, retras oficial!

Lionel Messi, retras oficial!

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Atacantul care l-a impresionat pe Claudiu Niculescu: ”L-aș vedea la FCSB”

Atacantul care l-a impresionat pe Claudiu Niculescu: ”L-aș vedea la FCSB”

Jucătorul de la Dinamo care l-a dat pe spate pe Mircea Rednic: ”De mult n-am mai văzut”

Jucătorul de la Dinamo care l-a dat pe spate pe Mircea Rednic: ”De mult n-am mai văzut”

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul înainte meciului decisiv cu Auda: ce se întâmplă cu Târnovanu
Gigi Becali a făcut anunțul înainte meciului decisiv cu Auda: ce se întâmplă cu Târnovanu
Marius Baciu, mesaj pentru Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”
Marius Baciu, mesaj pentru Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”
Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”
Gigi Becali anticipează un scor fluviu cu Auda în Conference League: „Poți să le dai patru-cinci goluri”
Istvan Szabo a surprins după ce Csikszereda a început rău noul sezon din Superliga
Istvan Szabo a surprins după ce Csikszereda a început rău noul sezon din Superliga
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica a mai confirmat un transfer și a anunțat: ”Au fost adăugați pe lista UEFA!”
Mihai Stoica a mai confirmat un transfer și a anunțat: ”Au fost adăugați pe lista UEFA!”
FCSB a prezentat al patrulea transfer al verii: ”Bun venit!”
FCSB a prezentat al patrulea transfer al verii: ”Bun venit!”
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
CITESTE SI
Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

stirileprotv Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

stirileprotv Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!