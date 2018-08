Real Madrid a luat decizia FINALA in privinta lui Modric! Ce se intampla dupa oferta primita de la Inter Milano

Florentino Perez s-a hotarat in ceea ce priveste situatia lui Luka Modric.

Spaniolii de la Marca scriu astazi ca Real Madrid a decis sa nu il vanda sub nicio forma pe Luka Modric la Inter Milano! Daca declaratia sa prin care le-a transmis celor de la Inter ca Modric are o clauza de 750 de milioane de euro nu a fost luata in serios, in conditiile in care a spus acelasi lucru despre Cristiano Ronaldo, de data aceasta decizia lui Perez este de neclintit.

Florentino Perez se teme ca plecarea lui Modric ar duce si la cea a lui Kovacic. In plus, Perez spera si intr-un progres substantial al lui Dani Ceballos - tanarul jucator de 21 de ani nu a avut prea multe sanse in sezonul precedent, insa este vazut ca un viitor star al echipei si ar putea fi ajutat de prezenta lui Modric la echipa.

Desemnat cel mai bun jucator de la Cupa Mondiala, Luka Modric va reveni la club duminica si va fi integrat in pregatirea Supercupei Europei contra lui Atletico Madrid.