Fabrizio Romano a făcut anunțul în legătură cu transferul lui Nabil Fekir în Arabia Saudită 

Fotbalistul evoluează de patru ani și jumătate în LaLiga, la Betis Sevilla, însă și-a pierdut postul de titular. S-a scris că jucătorul care a câștigat titlul mondial alături de naționala Franței în 2018 și-ar fi dat acordul pentru a pleca de la Betis Sevilla, cu destinația Arabia Saudită.

În urma informațiilor oferite de jurnalistul Santi Aouna, italianul Fabrizio Romano a negat varianta conform căreia Fekir ar urma să ajungă în Arabia Saudită. Jurnalistul specializat în transferuri a precizat chiar că gruparea iberică nu a primit nicio ofertă din Arabia pentru jucătorul crescut de Olympique Lyon.

„Nabil Fekir nu va merge în Saudi Pro League din moment ce nu s-a trimis nicio ofertă concretă către Real Betis. Nu au existat niciodată abordări concrete în sensul de licitații sau negocieri”, a transmis Fabrizio Romano.

⛔️???????? Nabil Fekir won’t join Saudi Pro League as no concrete proposal was sent to Real Betis.

SPL approaches over potential move were never concrete in terms of bids or negotiations. pic.twitter.com/pbR5UASBtT