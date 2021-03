Au pus VAR pe pauza?! Faza SCANDALOASA de la penalty-ul Barcelonei cu PSG care a facut inconjurul planetei! Lovitura de pedeapsa RATATA de Messi trebuia sa se repete

Paris Saint-Germain si Barcelona au remizat in returul optimilor Champions League.

Campioana Frantei s-a calificat in sferturile Champions League cu scorul general 5-2, dupa ce a invins-o cu 4-1 pe Barcelona pe Camp Nou, iar pe teren propriu au remizat.

Catalanii au dat senzatia ca pot repeta remontada istorica din 2017, insa ratarile din prima repriza i-au costat. Barcelona a avut 9 suturi pe poarta lui Navas, care a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale.

Mbappe a deschis scorul din penalty, iar Messi i-a dat replica cu un gol superb, un sut in viteza trimis de la 30 de metri.

Acelasi Leo Messi avea sansa sa isi duca echipa in avantaj la pauza, dupa ce Griezmanna a fost faultat in careu, iar arbitrul a fluierat penalty. Messi a sutat, dar balonul a fost respins in corner.

Faza a fost oprita initial, dupa ce arbitrii din camera VAR au anuntat ca verifica ce s-a intamplat, insa Anthony Taylor a lasat jocul sa continue. Cu toate astea, presa internationala a publicat capturi cu momentul penalty-ului, iar verdictul a fost similar: penalty-ul trebuia sa se repete.

Marco Verratti se afla in interiorul arcului de langa propriul careu, inainte ca Leo Messi sa suteze, iar conform regulamentului, toti jucatorii trebuie sa pastreze o distanta de 9.15 metri fata de punctul din care se executa lovitura de pedeapsa.

#UCL #PSGBarça ⚔️ ???? Es un escándalo... ¿Dónde está el VAR? ❌ Verratti, que despejó a córner, pisa la medialuna antes de que dispare Messi ???? ¡El penalti tenía que repetirse! pic.twitter.com/ppAn3qtZlf — Diario SPORT (@sport) March 10, 2021