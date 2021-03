PSG iese la ATAC pentru transferul stelar al lui Messi! Armele cu care francezii vor sa il convinga

Leo Messi (33 ani) ramane liber de contract din vara.

Starul argentinian ar putea pleca de la Barcelona la finalul sezonului daca propunerile lui Laporta nu sunt convingatoare, iar marile cluburi si-au pregatit strategiile.

Paris Saint-Germain a fost principalul club care si-a exprimat deja interesul pentru Leo, iar oficialii au iesit deja la 'atac' in incercarea de a-l convinge. Astfel, atat jucatorii, cat si oficialii clubului au inceput sa ii dea tarcoale lui Messi.

Mundo Deportivo anunta ca Neymar il contacteaza constant pentru a-l convinge sa mearga la Paris, iar o alta miscare strategica ar fi fost si poza postata de Mbappe la finalul meciului cu Barcelona din returul optimilor Champions League. Atacantul francez a pus pe Instagram o poza in care apare alaturi de Messi, impreuna cu descrierea: "Multumesc fotbalului pentru ca imi pot trai visul zilnic".

Presa a interpretat poza si descrierea ca un 'accept' al lui Mbappe la un posibil transfer al lui Leo.

O alta mutare strategica ar fi si numirea lui Pochettino, antrenor argentinian, care se intelege cu Messi si ar putea fi un factor decisiv in integrarea acestuia in vestiar.

Iar ultimul dintre argumentele mentionate in Mundo Deportivo este Angel Di Maria, colegul lui Messi de la nationala Argentinei, care tocmai si-a prelungit contractul. Di Maria a vorbit recent despre posibilitatea de a juca alaturi de Messi, aratandu-se incantat de acest lucru.

Leo Messi nu a luat inca o decizie in legatura cu viitorul sau, dupa cum a declarat chiar el in iarna, decizia va fi luata la finalul sezonului, in functie de performantele echipei.

Eliminata din Champions League de PSG, Barcelona se mai lupta pentru titlu in Spania, in campionat este neinvinsa in acest an, dar si pentru Cupa Spaniei, acolo unde s-a calificat in finala. In finala Cupei, catalanii vor juca cu Athletic Bilbao, echipa in fata careia au pierdut finala Supercupei Spaniei in luna ianuarie.