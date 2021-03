Decizia RADICALA luata de oficialii lui PSG dupa ce Di Maria si Marquinhos au fost jefuiti! Cati bani le-au fost furati fotbalistilor

Familiile fotbalistilor erau in locuintele calcate de hoti, iar daca familia lui Di Maria nu i-a vazut pe jefuitori, parintii lui Marquinhos au fost sechestrati de catre talhari.

In total, cei doi fotbalisti au ramas fara circa 700.000 de euro, lui Di Maria fiind sustras un seif in care se aflau ceasuri si bijuterii in valoare de jumatate de milion de euro.

In urma acestui incident, oficialii lui PSG au decis ca vor investi in protectia starurilor de la echipa. Astfel, potrivit L'Equipe, clubul va plati pentru noi masuri de siguranta la locuintele jucatorilor, chiar daca acestia au deja contracte cu firme importante care le asigura securitatea.

Printre vedetele care au decis sa investeasca in paza resedintelor sale, se numara Mbappe si Neymar, doi dintre cei mai bine platiti fotbalisti ai campioanei Frantei.

Si la locuinta lui Di Maria se afla, in momentul jafului, un agent de securitate, insa acesta nu a auzit nimic, iar hotii au putut sa actioneze fara probleme.

Pentru argentinian aceasta este a doua experienta nefericita de acest gen. Di Maria a mai fost victima unei spargeri in 2015, pe vremea cand juca la Manchester United. Atunci, insa, alarma instalata de firma de securitate s-a declansat in moemntul in care hotii au fortat o usa din spatele imobilului, iar talharii au fugit.