L'Equipe a publicat topul salariilor din Ligue 1! Cat castiga bogatii Mbappe si Neymar si care este cel mai bine platit fotbalist care nu este al PSG-ului

PSG, dupa cum era de asteptat, ofera cele mai bune salarii din campionatul Frantei.

Dupa estimarile prestigiosului ziar francez, Neymar are cel mai mare salariu din Franta, brazilianul castigand 3,06 milioane de euro brut pe luna, fara prime, urmat de colegii de la PSG, Kylian Mbappe, cu 2,098 milioane de euro, fundasul Marquinhos, cu 1,2 milioane de euro, italianul Marco Veratti, tot cu 1,2 milioane de euro, extrema Angel Di Maria, cu 1,1 milioane de euro si de portarul costarican Keylor Navas, care primeste 1 milion de euro lunar.



Top 10 din Franta este completat de argentinienii Mauro Icardi (800.000 euro), Leandro Paredes (750.000 euro), spaniolul Juan Bernat (700.000) si francezul Presnel Kimpembe (670.000). Cel mai bine platit fotbalist din Ligue 1 care nu apartine milionarilor de la Paris este Wissam Ben Yedder, atacantul lui AS Monaco, care are un venit de 650 de mii de euro brut pe luna, urmat de coechipierul din principat, Cesc Fabregas, cu 600 de mii de euro.

L'Equipe anticipeaza insa o reducere drastica a costurilor cu salariile la cluburile franceze din cauza pierderilor semnificative pe care le vor inregistrat in acest sezon si din cauza incertitudinii din urmatoarele sezoane, in special in ceea ce priveste drepturile de televiziune.