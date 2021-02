Manchester City si PSG continua lupta pentru transferul lui Messi! Care este atuul englezilor! Jurnalistii francezi l-au 'imbracat' deja in tricoul lui PSG

Contractul lui Lionel Messi cu Barcelona expira in aceasta vara.

La clubul "blaugrana" se apropie alegerile pentru un nou presedinte executiv, insa situatia lui Leo Messi este departe de a fi rezolvata. Argentinianul este asteptat sa se decida in vara, in privinta viitorului sau la Barcelona, chiar daca este intrat in ultimele 6 luni de contract si poate negocia cu orice club.

Cele mai interesate cluburi si cu sansele cele mai mari sunt Manchester City si PSG, insa fiecare a ales o abordare diferita pentru semnarea lui Messi. Parizienii au fost foarte vocali si publici in intentiile lor vizavi de semnarea lui Messi, chiar colegul de nationala, Angel Di Maria, s-a aratat foarte increzator in declaratii fata de aducerea lui Leo, la fel ca si directorul sportiv, Leonardo.

Englezii, condusi de fostul antrenor al Barcelonei, Pep Guardiola, au ales o abordare mult mai putin publica si o expunere minima in privinta interesului lor.

Conform celor de la ESPN, Messi i-ar prefera pe cei de la City, tocmai datorita acestei abordari mai moderate si mai putin agresive.

In ciuda acestor detalii, jurnalistii de la France Football au publicat pe prima pagina a ziarului de astazi o fotografie cu Messi, in care sportivul apare imbracat in tricoul celor de la PSG.

"Cartea secreta a lui PSG" a fost titlul ales de francezi pentru articolul in care prezinta amanunte despre ce va insemna financiar transferul argentinianului la Paris si despre presiunea pe care specialistii se asteapta ca Neymar sa o puna pentru realizarea acestei mutari.