Antrenorul spaniol Fernando Martin, tehnicianul echipei feminine de fotbal Valencia, a murit sâmbătă, alături de trei dintre copiii săi, în naufragiul din Indonezia.

Fernando Martin s-a stins alături de trei dintre copiii săi

Tragedie pentru clubul Valencia şi pentru fotbalul spaniol! Fernando Martin (44 de ani), antrenorul echipei feminine Valencia B, din divizia a treia spaniolă, a dispărut tragic într-un accident nautic petrecut în Indonezia. Martin a murit împreună cu trei dintre copiii săi, în vârstă de 12, 10 şi 9 ani, în timp ce soţia sa, Andrea, şi fiica cea mică, Mar (7 ani) au fost salvate.

Tragicul accident s-a petrecut în vacanţa din Bali a familiei Martin.

Potrivit publicaţiei locale Jakarta Globe, barca turistică, cu unsprezece persoane la bord, s-a scufundat în apropierea Parcului Naţional Komodo, aproape de insula Padar din estul Indoneziei. Ceilalţi şapte ocupanţi au fost salvaţi.

Anchetă demarată

A fost demarată o anchetă, iar cauzele accidentului sunt încă în curs de investigare, însă principala ipoteză în acest moment este defecţiunea motorului combinată cu marea agitată.

„Fiica şi nepoata mea au fost aruncate din barcă pentru că se aflau într-un loc mai înalt de pe punte. Au căzut în mare şi au fost salvate, dar cei trei nepoţi ai mei şi ginerele meu au fost probabil prinşi la bord, deoarece barca s-a rupt şi s-a scufundat rapid”, a declarat Enrique Ortuño, socrul lui Fernando Martin.

