Un meci din Cupa Africii pe Națiuni, competiție aflată în desfășurare în Maroc, a fost pe punctul de a furniza o accidentare gravă și destul de stupidă.

Cupa Africii e un izvor nesecat de faze de cascadorii râsului! Cine a urmărit această întrecere, de-a lungul anilor, s-a convins de acest lucru.

Acum, ediția din 2025 a început de două zile și deja avem o fază care face înconjurul lumii. Cu precizarea că glonțul i-a trecut pe la ureche celui care e în prim-planul acestei faze. Pentru că totul se putea încheia cu o accidentare înfiorătoare!

Patson Daka, tentativă eșuată de a face tumbe după gol

În partida Mali – Zambia (1-1), jucată ieri, scorul final a fost stabilit după golul marcat de zambianul Patson Daka (27 de ani), în minutul 90+2. 

Turbat“ de fericire, pentru că a reușit să înscrie pe final și să-și salveze echipa de la înfrângere, vârful legitimat la Leicester a vrut să facă niște tumbe. Din păcate pentru el, a eșuat lamentabil și a fost chiar pe punctul de a-și fractura gâtul, după cum se poate vedea aici.

Zambianul Patson Daka, aproape de a-și fractura gâtul la bucuria de după gol

ÎNAPOI LA ARTICOL

Modul în care Patson Daka a căzut, imediat după marcarea golului, i-a și speriat pe colegii săi de echipă. Inițial, aceștia au sprintat spre vârful de 27 de ani, pentru a-l felicita. Apoi însă, când au ajuns la el, prima lor grijă a fost să se asigure că Daka e bine, după căzătura sa urâtă.

