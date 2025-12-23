Cupa Africii e un izvor nesecat de faze de cascadorii râsului! Cine a urmărit această întrecere, de-a lungul anilor, s-a convins de acest lucru.

Acum, ediția din 2025 a început de două zile și deja avem o fază care face înconjurul lumii. Cu precizarea că glonțul i-a trecut pe la ureche celui care e în prim-planul acestei faze. Pentru că totul se putea încheia cu o accidentare înfiorătoare!

Patson Daka, tentativă eșuată de a face tumbe după gol

În partida Mali – Zambia (1-1), jucată ieri, scorul final a fost stabilit după golul marcat de zambianul Patson Daka (27 de ani), în minutul 90+2.

„Turbat“ de fericire, pentru că a reușit să înscrie pe final și să-și salveze echipa de la înfrângere, vârful legitimat la Leicester a vrut să facă niște tumbe. Din păcate pentru el, a eșuat lamentabil și a fost chiar pe punctul de a-și fractura gâtul, după cum se poate vedea aici.

