Fotbalistul Septain Raharja a fost lovit de fulger în cursul meciului amical disputat de echipele FC Bandung şi FBI Subang, sâmbătă după-amiază, pe stadionul Siliwangi din Banadung, în provincia Java de Vest.

Meciul a fost imediat oprit, iar jucătorul în vârstă de 35 de ani a fost transportat la spital, unde medicii au declarat decesul acestuia.

Este pentru a doua oară în ultimele 12 luni când un fotbalist este lovit de fulger în Indonezia. Un tânăr jucător din Bojonegoro (Java de Est) a fost victima unui incident asemănător în 2023, cu ocazia unui meci din cadrul Cupei Soeratin Under-13. Acesta a suferit un stop cardiac şi a fost transportat ulterior la un spital local, unde a primit îngrijiri medicale.

Tânărul fotbalist a fost resuscitat de serviciile medicale, recăpătându-şi conştienţa după aproximativ 20 de minute, subliniază Daily Mail.

