Potrivit familiei, Piontek, care locuia în Danemarca de zeci de ani, a murit după o scurtă suferinţă.

Sepp Piontek s-a stins la 85 de ani

Până la preluarea conducerii în 1979 de către Josef Emanuel Hubertus Piontek, care anterior antrenase echipe precum Werder Bremen, Fortuna Dusseldorf şi St. Pauli, Danemarca nu se calificase niciodată într-o fază finală a unei competiţii de anvergură.

Piontek a revoluţionat echipa naţională daneză şi, cu jucători precum Michael Laudrup, Preben Elkjaer Larsen, Morten Olsen, Soren Lerby şi Frank Arnesen, a creat o echipă capabilă să concureze cu orice rival şi care a ajuns să fie supranumită „Dinamita Roşie”.

Sub conducerea sa, Danemarca a eliminat Anglia în preliminarii, inclusiv cu o victorie pe Wembley, şi s-a calificat la EURO 84, unde a fost învinsă în semifinale de Spania.

Danemarca a fost una dintre marile senzaţii ale Cupei Mondiale din Mexic din 1986, cu o fază a grupelor imaculată, inclusiv o victorie împotriva Germaniei de Vest şi un succes istoric în faţa Uruguayului (6-1), dar a întâlnit din nou Spania, de data aceasta în optimile de finală, cu Emilio Butragueno în mare formă (1-5).

Piontek, eliminat de România în drumul spre CM 1990

Piontek a calificat echipa daneză şi la Campionatul European din 1988, unde nu a trecut de faza principală, dar a renunţat în 1990, după ce nu a reuşit să obţină calificarea la Cupa Mondială.

În preliminariile CM 1990, Danemarca a întâlnit România, pe care a învins-o cu 3-0 la Copenhaga, înainte de a se înclina cu 1-3 la Bucureşti, în toamna anului 1989, rezultate în urma cărora tricolorii s-au calificat la CM.

Deşi antrenorul german este recunoscut ca omul care a pus Danemarca pe harta internaţională a echipelor naţionale, singurul ei titlu a venit fără el la cârmă, în 1992, la Campionatul European din Suedia, cu Richard Moeller Nielsen, fostul său secund, ca selecţioner.

Piontek a condus Danemarca în 115 meciuri, cu un palmares de 52 de victorii, 24 de remize şi 39 de înfrângeri.

Agerpres