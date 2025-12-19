Tragedie imensă în SUA: Legenda NASCAR a murit într-un accident aviatic alături de soție și copii

Tragedie imensă în SUA: Legenda NASCAR a murit într-un accident aviatic alături de soție și copii
Sportul american este zguduit de o dramă greu de imaginat.

Greg BiffleNASCAR
Greg Biffle, fostul pilot care a scris istorie în NASCAR timp de aproape trei decenii, a decedat la vârsta de 55 de ani. Tragedia s-a produs joi, 18 decembrie, în Statesville, Carolina de Nord, în urma unui accident aviatic în care și-au pierdut viața și soția sa, Cristina, precum și copiii lor, Emma și Ryder.

Inclus în topul celor mai valoroși 75 de piloți din toate timpurile datorită constanței sale remarcabile, Biffle se afla la bordul unui avion deținut de compania sa. Aparatul de zbor a decolat de pe Aeroportul Regional din Statesville, însă a făcut cale întoarsă la scurt timp. Manevra de aterizare s-a transformat într-un dezastru: avionul s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări. ESPN notează că, momentan, cauzele care au dus la această nenorocire rămân necunoscute. Bilanțul negru al accidentului include alte trei victime: Dennis Dutton, fiul acestuia, Jack, și Craig Wadsworth.

„Absența lor lasă un gol nemăsurabil”

Familia și apropiații sunt în stare de șoc. Într-un mesaj emoționant, aceștia au descris durerea provocată de dispariția prematură a celor patru membri ai familiei Biffle.

„Această tragedie ne-a lăsat familiile cu inima frântă dincolo de cuvinte. Greg și Cristina erau părinți devotați și filantropi activi, iar viețile lor erau centrate în jurul copiilor Ryder și Emma. Emma era o ființă minunată, cu un suflet bun, care a fost iubită de atât de mulți oameni. Ryder era un copil activ, curios și infinit de bucuros. Fiecare a însemnat totul pentru noi, iar absența lor lasă un gol nemăsurabil în viețile noastre”, a sunat mesajul membrilor familiei.

Dincolo de performanțele de pe circuit, Greg Biffle a rămas în memoria colectivă pentru implicarea sa socială majoră. În 2024, după ravagiile făcute de Uraganul Helena, fostul pilot și-a folosit propriul elicopter și a pilotat personal în repetate rânduri pentru a transporta ajutoare în zonele izolate din Carolina de Nord și Tennessee.

„Greg a fost mai mult decât un pilot campion, a fost un membru îndrăgit al comunității NASCAR, un concurent înfocat și un prieten pentru atât de mulți. Dincolo de cariera lui în circuit, el s-a dat pe sine însuși pentru binele comunității. Cel mai notabil, Greg a oferit nenumărate ore din timpul său pentru a-i ajuta pe cetățenii din Carolina de Nord în timpul dezastrelor care au urmat după Uraganul Helena. Munca lui neobosită a salvat vieți”, au transmis oficialii NASCAR.

Richard Hudson, membru în Camera Reprezentanților, a dezvăluit ultima discuție avută cu soția pilotului: „Familia Biffle a contribuit la sute de misiuni de salvare în vestul Carolinei de Nord, după Uraganul Helena. Ultima oară când am vorbit cu Cristina, doar acum câteva săptămâni, ea m-a întrebat cum ar putea să ajute cu eforturile de ajutorare din Jamaica. Aceasta era familia Biffle”.

