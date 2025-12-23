Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.

Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken s-a stins la doar 27 de ani

Biatlonistul în vârstă de 27 de ani a fost găsit mort în camera sa de hotel, situată în Passo Lavaze, din Italia.

„Cauza morţii nu este cunoscută încă. Gândurile noastre sunt în primul rând alături de familia lui Sivert şi de toţi cei dragi. Cooperăm cu autorităţile italiene de la faţa locului”, a declarat Emilie Nordskar, secretar general interimar al Federaţiei Norvegiene de Biatlon.

„Coechipierii săi cer intimitate şi calm în aceste momente dificile”, se arată în comunicat. O slujbă de pomenire este planificată în Norvegia marţi seara.

Federaţia Internaţională de Schi, lăsată fără cuvinte de tragedie

„Suntem fără cuvinte la vestea trecerii în nefiinţă a lui Sivert Bakken. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, coechipierii şi toţi cei apropiaţi lui în aceste momente dificile”, a declarat Federaţia Internaţională de Schi (FIS).

Sivert Guttorm Bakken a fost prezent la „Le Grand-Bornand” weekendul trecut pentru a concura în probele Cupei Mondiale. Locul treisprezece în clasamentul general, Bakken a terminat pe locul 20 la concursul de duminică.

Originar din Lillehammer, Bakken a avut un sezon 2021-2022 strălucit, câştigând Globul de Cristal, apoi a suferit o lungă absenţă din cauza miocarditei înainte de a reveni la forma maximă în această iarnă, cu doar câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice.



