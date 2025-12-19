Pineida a fost împușcat pe stradă de atacatori pe motocicletă

Barcelona de Guayaquil a anunțat că Mario Pineida, jucătorul care se afla sub contract cu echipa din Vestul Ecuadorului, a fost împușcat mortal. Fundașul se afla în orașul portuar alături de mama sa și de o altă femeie și ieșeau dintr-un magazin alimentar, când asupra grupului s-a tras o rafală de mitralieră din direcția a doi bărbați aflați pe o motociclită.

Atacatorii au reușit să scape fără să fie indentificați, dar poliția din orașul portuar ecuadorian a format o unitate specială pentru rezolvarea cazului care a zguduit lumea sportului din America de Sud.



Țara a devenit un adevărat câmp de război între forțele de ordine, carteluri și trupe de gherilă

în ultimul deceniu, Ecuadorul a crescut vertiginos în indexul crimelor violente, după întărirea carterlurilor Los Choneros, Los Lobos și Los Tiguerones, care se ocupă cu traficul de droguri și de persoane și sunt asociate cu grupări interlope din Mexic și Columbia.



Un alt factor de risc este proliferarea organizațiilor teroriste de extremă stânga (guerillas), precum Grupos de Combatientes Populares, Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador și Frente Radical Alfarista, care colaborează cu periculoasele Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) și Ejercito de Liberacion Nacional (ELN).



În februarie 2021, zeci de deținuți au fost executați în lupte între bande rivale care a au izbucnit concomitent în patru închisori din Ecuador, în orașele Cuenca, Guayaquil și Latacunga. În august 2023, candidatul la alegerile prezidențiale Fernando Villavicencio a fost asasinat, în timpul unui miting desfășurat în Quito. Până în 2015, Ecuador era recunoscută ca țara cu cea mai mică rată infracțională din America de Sud.



Pineida a fost internațional ecuadorian

Mario Pineida (33 de ani) este născut în provincial Santo Domingo de los Tsachilas și a evoluat ca fundaș dreapta pentru Independiente del Valle (2010-2015), Barcelona de Guayaquil (2016-2022, 2022-2024, 2025), Fluminense (2022 / împrumutat) și CD El Nacional Quito (2024 / împrumutat).



El a strans 9 selecții pentru naționala ecuadoriană, cu care a participat la două turnee finale de Copa America (2015, 2021). În palmares are Liga Pro Ecuador Serie A (2016, 2020), Copa Ecuador (2024), semifinală de Copa Libertadores (2021), optimi de finală la CM U20 (2011) și includerea în echipa ideală a sezonului în Ecuador (2015, 2021).



Foto - Getty Images

