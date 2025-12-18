Fostul jucător al echipei Wolves, Ethan McLeod, a murit într-un accident tragic de mașină la vârsta de doar 21 de ani. Tânărul se întorcea de la un meci din Liga Națională de Nord cu actuala sa echipă, Macclesfield Town, la Bedford Town, când mașina sa s-a ciocnit de o barieră pe autostrada M11. Macclesfield a confirmat decesul lui McLeod și a transmis condoleanțe familiei și prietenilor săi.

Ethan McLeod s-a stins la doar 21 de ani

McLeod fusese rezervă în meciul încheiat cu o victorie pentru Macclesfield cu scorul de 2-1. El s-a alăturat clubului liber de contract vara trecută, după o perioadă de probă reușită. Anterior a fost legitimat la formația Wolves din Premier League, unde a evoluat pentru echipele de tineret. A aparținut de Molineux timp de un deceniu, jucând pentru academia clubului și a fost împrumutat la echipele locale Alvechurch, Rushall Olympic și Stourbridge.

Macclesfield a postat o declarație emoționantă pe site-ul clubului, confirmând vestea dureroasă referitoare la aripa dreaptă.

Macclesfield: „A devastat întregul nostru club”

„Cu inimile grele și un sentiment copleșitor de durere, Macclesfield FC poate confirma trecerea în neființă a extremei în vârstă de 21 de ani, Ethan McLeod. Întorcându-se aseară de la Bedford Town, Ethan a fost implicat într-un accident de mașină pe autostrada M1, care i-a sfârșit tragic viața.

Ethan a fost un membru incredibil de talentat și respectat al primei noastre echipe, care avea toată viața înainte. Dar mai mult decât atât, personalitatea contagioasă a lui Ethan l-a făcut îndrăgit de toți cei cu care a intrat în contact.

Dând totul în tot ceea ce a făcut, Ethan ne-a împins fără efort pe toți să fim cei mai buni atât pe teren, cât și în afara lui. Profesionalismul și etica sa de muncă neclintită a lui Ethan ne-au inspirat pe toți, iar pofta lui de viață ne-a adus zâmbete pe fețele tuturor, chiar și în cele mai întunecate zile.

Vestea trecerii în neființă a lui Ethan a devastat întregul nostru club și niciun cuvânt nu poate exprima imensul sentiment de tristețe și pierdere pe care îl simțim acum. Cicatricile mentale profunde provocate de trecerea în neființă a lui Ethan nu se vor vindeca niciodată, fără îndoială.

Cu toate acestea, un lucru este sigur, și anume că moștenirea vibrantă a lui Ethan nu se va estompa niciodată, indiferent cât timp va trece în viitor. Ethan va trăi în inimile și mințile noastre pentru totdeauna și, indiferent de ce ne rezervă viitorul, zâmbetul său unic care ne-a fascinat pe toți nu va fi niciodată uitat.

Cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și prietenii lui Ethan în aceste momente profund traumatizante, împreună cu asigurarea că vom oferi tot sprijinul posibil celor care au nevoie. Fie ca tu să te odihnești în pace, Ethan – vei fi pentru totdeauna unul dintre noi”, se arată în comunicatul de presă emis de Macclesfield, citat de goal.com.

Reacția echipei Wolves

De asemenea, formația Wolves i-a adus propriul omagiu lui McLeod printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Suntem îndurerați de trecerea în neființă a lui Ethan McLeod la vârsta de 21 de ani. Ethan s-a alăturat Academiei Wolves la șapte ani și a semnat contractul de profesionist la club înainte de a pleca în septembrie 2024.

Transmitem gânduri și dragoste familiei, prietenilor și tuturor celor de la Macclesfield ai lui Ethan. Fratele mai mic al lui Ethan, Conor, este în prezent în lotul nostru sub 21 de ani, iar întregul club îi va oferi îngrijire și sprijin lui și familiei sale”, a transmis Wolves.

