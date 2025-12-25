Sâmbătă, Federaţia de Fotbal din Burundi (FFB) a anunţat decesul lui Igiraneza Aimé Guéric, jucător al clubului Les Guêpiers du Lac din liga a doua locală. Incidentul s-a produs în timpul unui meci de campionat împotriva echipei LLB Amasipiri Never Give Up, pe terenul Centrului Tehnic Naţional din Ngagara.



Un jucător a murit pe teren, chiar în timpul meciului



„În ciuda intervenţiei rapide a serviciilor medicale pe teren, jucătorul a decedat, din păcate”, a declarat FFB, care şi-a exprimat „profunda tristeţe”.



Federaţia a adăugat: „În aceste momente dureroase, FFB transmite sincere condoleanţe familiei biologice a jucătorului, clubului Les Guêpiers du Lac, precum şi întregii familii a fotbalului burundez.”



Pista vrăjitoriei avansată de coechipierii săi



Deşi FFB nu a precizat cauza decesului, presa locală a adunat mai multe mărturii ale coechipierilor săi, care au dat naştere unei teorii. Radio Publique Africaine a dezvăluit rapid că Igiraneza Aimé Guéric şi-a pierdut cunoştinţa din cauza sufocării după ce a înghiţit o monedă.



A avea o monedă în gură ar fi atunci un „gris-gris” legat de ritualuri de vrăjitorie. Acestea sunt însă interzise în fotbalul burundez, la fel ca talismanele sau practicile voodoo. Potrivit radioului, jucătorul a negat că ar recurgere la astfel de practici într-un interviu recent, încurajând tinerii să se antreneze şi să se roage.

News.ro

