Ter Stegen a fost URIAS pe Santiago Bernabeu! A pasat mai mult decat Ramos, Varane si Vinicius! Statistia uluitoare a portarului Barcelonei

Barcelona a pierdut deplasarea cu Real Madrid, 2-0.

Prestatia catalanilor nu a fost deloc la nivelul asteptarilor, iar scorul a aratat asta. Desi in prima repriza au dominat si au avut cele mai mari ocazii de a deschide scorul, acestia au cedat in partea secunda asaltului madrilen.

Unul dintre cei mai buni oameni ai Barcelonei a fost portarul, Ter Stegen, care a reusit o performanta unica. Cunoscut pentru jocul extrem de bun de picior pe care il are, neamtul a fost unul activ in toate fazele catalanilor, iar de fiecare data cand balonul ajungea la el, se preocupa sa paseze coechipierilor sai in fata apararii adverse.

Astfel, Ter Stegen a reusit 41 de pase in meciul de aseara, mai multe decat Sergio Ramos, Varane, Vinicius si s-a aflat pe aceeasi pozitie cu Fede Valverde. Capitanul lui Real a reusit 36 de pase, Varane 28, iar Vinicius 33, in timp ce Karim Benzema a dat 5 pase in plus fata de portar. Procentajul de pase reusite este de 85.4%.