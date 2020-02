Revenire SPECTACULOASA la Barcelona pentru meciul cu Real Madrid! Cine revine in lotul lui Setien pentru meciul care opreste timpul in loc

Un jucator important revine in lotul lui Setien.

Real Madrid - Barcelona, cel mai asteptat meci al planetei, se va disputa maine, de la ora 22:00 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro. Pentru partida de maine, antrenorul catalanilor, Quique Setien a primit o veste excelenta. Jordi Alba s-a refacut dupa accidentare si va reveni in lotul campioanei Spaniei. Initial toata lumea spunea ca dupa accidentarea suferita in meciul cu Getafe, Jordi Alba nu va reusi sa isi revina pentru El Clasico, insa s-a refacut in timp util si va fi apt de joc.

Lotul catalanilor pentru meciul de pe Bernabeu cu Real Madrid: Ter Stegen, Semedo, Pique, Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Collado, Ansu Fati.