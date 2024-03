"Mi-e greu să răspund politicos". Marc-Andre ter Stegen s-a dezlănțuit după remiza Barcelonei cu Athletic Bilbao

La Bilbao, nici una dintre cele două echipe nu a putut desface defensiva adversă. Catalanii au avut posesia şi au câştigat mai multe dueluri, bascii au fost surprinşi de cinci ori în poziţie de afară din joc, dar înfruntarea de pe San Mames s-a încheiat fără gol marcat.

În urma acestui rezultat, FC Barcelona nu a reușit să o depăşească pe Girona şi rămâne pe locul trei, cu 58 de puncte, la șapte puncte în spatele liderului Real Madrid.

La finalul partidei, portarul neamț a vorbit despre evoluția echipei, dar și despre rezultatele sub așteptări obținute în acest sezon.

"Ne-am dorit victoria, dar nu s-a întâmplat. N-am intrat suficient de mult în careu pentru a crea pericol. Este dificil să joci pe acest stadion. Egalul a fost un rezultat bun pentru ambele formații.

Au făcut pressing avansat, dar nu foarte intens.

Nu-mi place când oamenii vorbesc despre acest subiect (n.r. - lipsa de ambiție a clubului). Deloc. Este dificil pentru mine să vă răspund politicos.

Dacă este un singur lucru care nu îi lipsește acestui vestiar, este ambiția. Am rămas cu impresia că puteam face mai mult, dar ne-am dorit cele trei puncte", a spus jucătorul.

???? Ter Stegen, molesto: "Me cuesta no contestar mal. Si algo no le falta a este vestuario es ambición"

???? @GolagolE3 pic.twitter.com/wdm947GRbh