Anunt surprinzator! Suarez a dezvaluit ce se va intampla la finalul intelegerii cu Barcelona! Ce clauza are in contract

Suarez a vorbit despre viitorul sau.

Luis Suarez mai are 18 luni de contract cu Barcelona. Atacantul de 33 de ani a dezvaluit clauza din contractul sau cu "catalanii". Astfel, daca fotbalistul va juca in sezonul viitor in cel putin 60% din meciuri, intelegerea se va prelungi automat.

Suarez isi doreste sa ramana pe Camp Nou, iar Barcelona nu e dipusa sa renunte la jucator, anunta Daily Mail.

"Sunt fericit aici, iar familia este mai mult decant incantata aici. Sunt la clubul la care mi-am dorit mereu sa fiu si ma simt util. Decizia trebuie sa vina de la club, pentru ca eu vreau sa continui. Daca sezonul viitor voi juca 60% din meciuri, contractul se reinnoieste automat cu un an", a spus Suarez.

In prezent, fotbalistul Barcelonei e indisponibil 4 luni. Acesta a suferit o operatie la genunchi in luna ianuarie si nu e sigur ca va mai juca vreun meci in sezonul curent.