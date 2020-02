Barcelona trebuie sa plateasca o suma record pentru a-l aduce pe starul dorit! Cine e fotbalistul si pentru ce suma poate ajunge la "catalani"

Gigantul spaniol a pus ochii pe un super fotbalist.

Barcelona vrea sa faca un transfer spectaculos si e interesata de Sadio Mane de la Liverpool, scrie Dailymail.



Problema este ca echipa din Spania ar trebui sa plateasca nu mai putin de 270 de milioane de euro pentru a-l aduce pe senegalez. Barcelona l-a transferat pe Philippe Coutinho de la Liverpool pentru suma de 145 de milioane de euro, iar formatia de pe Anfield a pus o clauza neobisnuita in contract. Astfel, echipa lui Setien e nevoita sa plateasca cu 100 de milioane de euro mai mult decat cota de piata pentru orice jucator pe care vor sa-l achizitioneze de la "cormorani" pana in vara anului 2021.

In cazul in care Barcelona ar efectua transferul lui Mane, clubul spaniol ar depasi suma record platita de PSG in schimbul lui Neymar.

Real Madrid e si ea interesata de senegalezul lui Liverpool, "galacticii" nereusind pana acum sa gaseasca un jucator ofensiv care sa il inlocuiasca pe Cristiano Ronaldo.