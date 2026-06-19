Telenovela s-a încheiat! A semnat cu Barcelona

Telenovela s-a încheiat! A semnat cu Barcelona La Liga
Alexandru Hațieganu
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Barcelona a semnat un fotbalist în timpul Campionatului Mondial.

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la ligaBarcelonaAndreas Christensen
Din articol

Barcelona își dorește să îi întărească lotul lui Hansi Flick în această vară, pentru ca echipa catalană să aibă șanse cât mai mari să cucerească trofeul Champions League.

Pe lângă veniri, oficialii „blaugrana” se gândesc și la plecările din această perioadă.

A semnat cu Barcelona până în 2028

Catalanii își doresc să aibă cât mai multe variante în lot pentru a face față pe toate planurile în stagiunea viitoare, astfel că Barcelona s-a înțeles cu Andreas Christensen pentru prelungirea contractului care expira în această vară.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Barcelona s-a înțeles cu danezul pentru o prelungire până în 2028 și o micșorare a salariului.

Catalanii se află în negocieri cu fotbalistul de 30 de ani încă din primăvară, dar micșorarea salarială a fost un impediment în negocieri până acum.

Andreas Christensen a venit la Barcelona în iulie 2022, liber de contract de la Chelsea și a adunat 98 de meciuri în tricoul „blaugrana”, două goluri și două assist-uri.

8 milioane de euro este cota fundașului danez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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