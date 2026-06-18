Fostul internațional român a vorbit despre duelurile avute cu marile defensive ale Europei și s-a oprit asupra confruntărilor cu legendarul Carles Puyol.

Marica și Puyol s-au întâlnit de șase ori în carieră, pe vremea când românul evolua pentru Șahtior Donețk, Stuttgart și Getafe. De fiecare dată, Barcelona a avut câștig de cauză.

Ciprian Marica: „Puyol era un super căpitan”

„Revenind, Puyol și experiența Barcelonei, i-am întâlnit de câteva ori în carieră. Cu Stuttgart, cu Getafe i-am întâlnit. Băi, mici, rapizi, și iuți. În fotbalul din Spania, dacă ești bun, tot ai 70 de metri până la poarta adversă. Când joci cu echipele astea mari, tu ai o ocazie, maxim două, să ajungi la poarta lor și atunci, băi, trebuie să alergi, că te țin departe de poartă.

E enervant că e foarte greu să nu ai mingea, trebuie să alergi s-o iei. Cine are mingea joacă, schimbă direcțiile și te lasă să alergi, și alergi până o iei de la Barcelona, că au calitate. Iar Puyol, un super căpitan. Un lider! Îl vedeai că alege întotdeauna să fie corect. Ceea ce e rar. De multe ori interesul primează, dar el, în schimb, era corect și fair-play”, a spus Marica.