VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, față în față cu marele Puyol! Cum se trăiește fotbalul mare + cum l-a descris pe spaniol

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Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica a rememorat unul dintre cele mai dificile capitole ale carierei sale în cadrul emisiunii „Poveștile Sport.ro”, moderată de Andru Nenciu. 

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nestamaldiniCiprian MaricaBarcelonaCarles Puyol
Din articol

Fostul internațional român a vorbit despre duelurile avute cu marile defensive ale Europei și s-a oprit asupra confruntărilor cu legendarul Carles Puyol.

Marica și Puyol s-au întâlnit de șase ori în carieră, pe vremea când românul evolua pentru Șahtior Donețk, Stuttgart și Getafe. De fiecare dată, Barcelona a avut câștig de cauză.

Ciprian Marica: „Puyol era un super căpitan”

„Revenind, Puyol și experiența Barcelonei, i-am întâlnit de câteva ori în carieră. Cu Stuttgart, cu Getafe i-am întâlnit. Băi, mici, rapizi, și iuți. În fotbalul din Spania, dacă ești bun, tot ai 70 de metri până la poarta adversă. Când joci cu echipele astea mari, tu ai o ocazie, maxim două, să ajungi la poarta lor și atunci, băi, trebuie să alergi, că te țin departe de poartă.

E enervant că e foarte greu să nu ai mingea, trebuie să alergi s-o iei. Cine are mingea joacă, schimbă direcțiile și te lasă să alergi, și alergi până o iei de la Barcelona, că au calitate. Iar Puyol, un super căpitan. Un lider! Îl vedeai că alege întotdeauna să fie corect. Ceea ce e rar. De multe ori interesul primează, dar el, în schimb, era corect și fair-play”, a spus Marica.

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Acestea au fost meciurile disputate de Ciprian Marica împotriva lui Puyol:

  • Barcelona - Șahtior Donețk 3-0 / UEFA Champions League  
  • Stuttgart - Barcelona 0-2 / UEFA Champions League  
  • Barcelona - Stuttgart 3-1 / UEFA Champions League  
  • Stuttgart - Barcelona 1-1 / UEFA Champions League  
  • Barcelona - Stuttgart 4-0 / UEFA Champions League  
  • Barcelona - Getafe 4-0 / Cupa Regelui  

„Mi-a fost greu să mă lupt cu Stam, Nesta, Cafu și Maldini!”

Fostul atacant și-a amintit și de un alt moment care l-a impresionat profund, un duel cu AC Milan pe San Siro, atunci când în fața sa se aflau Jaap Stam, Alessandro Nesta, Cafu și Paolo Maldini.

„În primul rând, țin minte că la 18-19 ani, meci Șahtior – AC Milan, pe San Siro, și era Jaap Stam, Nesta, Cafu și Maldini! Asta era linia de fund. N-aveai pe unde, pfai! Doar numele lor, prezența fizică...

Eu jucam atacant și nu aveam un fizic impresionant așa... adică 1,85 m, ăștia 2 metri și! Băi, mi-a fost greu să mă lupt cu ei. Eu eram un jucător de pătrundere, de viteză, nu eram jucător să mă iau la luptă cu ei. Și de multe ori jocul te prinde cu spatele la poartă. E greu! E greu!”, a povestit Marica.

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a avut o carieră de senzație. Fostul internațional a adunat 71 de selecții și 25 de goluri pentru națională, iar la nivel de club a evoluat pentru Dinamo, Șahtior Donețk, Stuttgart, Schalke, Getafe, Konyaspor și FCSB.

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