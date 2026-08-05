GALERIE FOTO Ruse, oprită în turul doi la Toronto. Sorana Cîrstea, adversară tare în primul meci jucat după o lună și o zi de pauză

Ruse, oprită în turul doi la Toronto. Sorana Cîrstea, adversară tare în primul meci jucat după o lună și o zi de pauză Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse a fost eliminată de Anastasia Potapova, în turul secund al competiției WTA 1000 de la Toronto.

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Gabriela RuseWTA TorontoOpenul CanadeiSorana Cirstea
Din articol

Gabriela Ruse (77 WTA) a părăsit Openul Canadei după al doilea tur, în urma unei înfrângeri, scor 6-4, 6-2, suferite în fața Anastasiei Potapova (27 WTA).

Clasată cu cincizeci de locuri mai sus în ierarhia lumii, jucătoarea născută în Federația Rusă, dar care evoluează sub steagul Austriei, începând cu sezonul 2026, a obținut câte două break-uri per set și nu a cedat inițiativa, pe durata celor 105 minute de joc.

Gabriela Ruse a părăsit Openul Canadei după turul secund

Potapova a fost prima jucătoare desprinsă pe tabelă, conducând cu 3-1 la game-uri, moment în care a început și cel mai slab interval din întreaga confruntare.

De la 1-3, Ruse a revenit cu trei game-uri consecutive și a condus-o pe adversară, dar, la sfârșitul acestei serii, a pierdut, la rândul său, trei game-uri fără oprire.

Setul doi a fost gestionat cu mai multă claritate de Potapova, care nu și-a mai pierdut serviciul, reușind să avanseze în faza șaisprezecimilor de finală, unde o așteaptă o adversară mai puternică, Elina Svitolina, număr 9 WTA.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse bad homburg victorie 02
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Sorana Cîrstea, adversară puternică, în primul meci jucat, de la Wimbledon

Eliminată cu dificultate de Linda Noskova, în turul trei al competiției de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a digerat cu greu rezultatul - 2-6, 6-3, 7-6 (9) - care avea să îi aducă sportivei din Cehia o reală injecție de moral.

Sorana Cîrstea a pierdut la Roland Garros și Wimbledon în fața jucătoarelor care au pus mâna pe trofee, Mirra Andreeva și Linda Noskova, iar, după recuperarea făcută în ultima lună, este pregătită să revină în circuit.

Prima adversară va fi australianca Maya Joint, care a învins-o pe Serena Williams, în trei seturi, în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Joint - număr 75 mondial - pornește cu a doua șansă la victorie, știind că a pierdut, la Indian Wells, unica întâlnire directă avută cu românca, până acum.

În 2025, în SUA, Sorana Cîrstea s-a impus în minimum de seturi împotriva Mayei Joint, scor 6-2, 7-5.

Cîrstea, echipă cu Andreeva, la dublu, în Openul Canadei

Sorana Cîrstea va juca alături de campioana de la Roland Garros, Mirra Andreeva, în proba de dublu a turneului din Canada.

În primul tur, echipa Andreeva / Cîrstea va avea parte de un duel deosebit de greu, în fața echipei alcătuite din Katerina Siniakova și Shuai Zhang.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea imago
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