Gabriela Ruse (77 WTA) a părăsit Openul Canadei după al doilea tur, în urma unei înfrângeri, scor 6-4, 6-2, suferite în fața Anastasiei Potapova (27 WTA).

Clasată cu cincizeci de locuri mai sus în ierarhia lumii, jucătoarea născută în Federația Rusă, dar care evoluează sub steagul Austriei, începând cu sezonul 2026, a obținut câte două break-uri per set și nu a cedat inițiativa, pe durata celor 105 minute de joc.

Gabriela Ruse a părăsit Openul Canadei după turul secund

Potapova a fost prima jucătoare desprinsă pe tabelă, conducând cu 3-1 la game-uri, moment în care a început și cel mai slab interval din întreaga confruntare.

De la 1-3, Ruse a revenit cu trei game-uri consecutive și a condus-o pe adversară, dar, la sfârșitul acestei serii, a pierdut, la rândul său, trei game-uri fără oprire.

Setul doi a fost gestionat cu mai multă claritate de Potapova, care nu și-a mai pierdut serviciul, reușind să avanseze în faza șaisprezecimilor de finală, unde o așteaptă o adversară mai puternică, Elina Svitolina, număr 9 WTA.

