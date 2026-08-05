Americanii, „țepuiți“ cu starul decăzut al fotbalului românesc, au luat decizia: „E oficial!“

Americanii, „țepuiți“ cu starul decăzut al fotbalului românesc, au luat decizia: „E oficial!“ Stranieri
SPORT.RO
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Clubul FC Dallas, care a cheltuit o avere cu un transfer catastrofal în 2024, s-a convins că a făcut o alegere neinspirată.

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Enes SalisaliFC DallasMLS
Din articol

Dacă s-ar face, cândva, un clasament al celor mai proaste transferuri din istoria Major League Soccer (MLS), în mod cert, fotbalul românesc va avea un loc asigurat în această ierarhie nedorită.

În ianuarie 2024, Farul Constanța, club patronat de Gheorghe Hagi la vremea respectivă, l-a transferat pe Enes Sali la FC Dallas, în schimbul sumei de 2,780,000 de euro! Mutarea, o veritabilă lovitură pentru constănțeni, s-a dovedit a fi una catastrofală pentru gruparea din MLS. La aproape trei ani de la momentul realizării transferului, Enes Sali, ajuns acum la 20 de ani, a adunat fix două partide pentru FC Dallas. Cu zero goluri și zero pase de gol!

Firește, apare o întrebare: ce a făcut, totuși, Enes Sali, de când a părăsit România? Aripa de 1,68 de metri a fost ba trimis ba la North Texas SC, formația secundă a celor de la FC Dallas, ba fost împrumutat la Al-Riyadh (Arabia Saudită).

Prăbușirea fotbalistică a lui Enes Sali e reflectată și în cota sa de piață. În momentul în care a semnat cu gruparea din MLS, românul era cotat la 2,5 milioane de euro. Astăzi, după cinci valuri succesive de scădere, Enes Sali valorează doar 900,000 de euro pe site-ul transfermarkt.com.

Enes Sali, „exilat“ încă o dată în Arabia Saudită

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Sub contract cu FC Dallas până pe 31 decembrie 2027, Enes Sali e o veritabilă povară pentru această formație. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Zilele trecute, presa americană a notat că Sali, dar și un alt jucător de „umplutură“ al celor de la FC Dallas, vorbim despre Louicius Deedson (25 de ani, Haiti), încarcă bugetul salarial al clubului cu suma de... 845,319 de dolari pe sezon!

În cazul lui Sali, prezența sa, la FC Dallas, reprezintă, de fapt, o problemă din mai multe puncte de vedere. Pentru că, pe lângă banii aruncați pe transferul său și cheltuielile aferente salariului lunar, fotbalistul ocupă și locul unui jucător U-21.

În acest context, șefii de la FC Dallas au luat decizia. Potrivit jurnalistului Buzz Carrick, într-o primă mutare, Enes Sali a fost scos din lotul primei formații – încă o dată! – și înregistrat la echipa a doua, North Texas SC. Dar această mutare e una temporară. Pentru că, de fapt, Enes Sali e deja în Arabia Saudită. Iar aici se antrenează alături de Al-Riyadh, grupare cu care a „driblat“ retrogradarea în sezonul trecut din Saudi Pro League.

Potrivit jurnalistului american, împrumutul lui Enes Sali, la Al-Riyadh, pentru a treia oară (!), urmează să fie oficializat, în curând.

„În acest moment, e oficial: Enes Sali e legitimat la North Texas SC. Dar asta doar până când împrumutul său se va prelungi. E surprinzător că anunțul acestui împrumut n-a apărut până acum, în condițiile în care pe rețelele de socializare sunt deja mai multe fotografii cu Enes Sali la antrenamentele celor de la Al-Riyadh“, a scris Buzz Carrick.

Așadar, fostul star al Farului va începe și sezonul 2026-2027 în Orientul Mijlociu. Iar la finalul acestei campanii, Enes Sali va intra în ultimele șase luni de contract cu FC Dallas, moment în care poate semna cu viitoarea sa formație, fără ca americanii să ceară vreo sumă de transfer. 

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