Americanii, „țepuiți“ cu starul decăzut al fotbalului românesc, au luat decizia: „E oficial!“

Dacă s-ar face, cândva, un clasament al celor mai proaste transferuri din istoria Major League Soccer (MLS), în mod cert, fotbalul românesc va avea un loc asigurat în această ierarhie nedorită.

În ianuarie 2024, Farul Constanța, club patronat de Gheorghe Hagi la vremea respectivă, l-a transferat pe Enes Sali la FC Dallas, în schimbul sumei de 2,780,000 de euro! Mutarea, o veritabilă lovitură pentru constănțeni, s-a dovedit a fi una catastrofală pentru gruparea din MLS. La aproape trei ani de la momentul realizării transferului, Enes Sali, ajuns acum la 20 de ani, a adunat fix două partide pentru FC Dallas. Cu zero goluri și zero pase de gol!

Firește, apare o întrebare: ce a făcut, totuși, Enes Sali, de când a părăsit România? Aripa de 1,68 de metri a fost ba trimis ba la North Texas SC, formația secundă a celor de la FC Dallas, ba fost împrumutat la Al-Riyadh (Arabia Saudită).

Prăbușirea fotbalistică a lui Enes Sali e reflectată și în cota sa de piață. În momentul în care a semnat cu gruparea din MLS, românul era cotat la 2,5 milioane de euro. Astăzi, după cinci valuri succesive de scădere, Enes Sali valorează doar 900,000 de euro pe site-ul transfermarkt.com.

Enes Sali, „exilat“ încă o dată în Arabia Saudită