Echipa irlandeză Shamrock Rovers a învins campioana Albaniei, KF Egnatia, cu scorul de 3-1, marţi seara, la Dublin, într-un meci din prima manşă a turului al treilea preliminar din Europa League.

Shamrock Rovers sau KF Egnatia, adversara Craiovei în Conference League

Universitatea Craiova, în cazul în care va fi eliminată din Europa League de KuPS Kuopio, va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers şi KF Egnatia.

Irlandezii au deschis scorul prin Draham Burke (29 - penalty), dar Egnatia a egalat înainte de pauză, prin autogolul lui Aaron Greene (41), după un penalty ratat de Guillem Jaime. Shamrock Rovers a preluat conducerea prin reuşita internaţionalului capverdian Roberto Lopes (55), iar Aaron Greene (57) şi-a răscumpărat greşeala de la autogol.

Jucătorul de origine română Daniel Mândroiu a intrat în minutul 69 la gazdele de la Shamrock Rovers.

Ararat-Armenia sau NK Celje, adversara Craiovei în Europa League

În prima manşă a turului al treilea preliminar din Champions League, Levski Sofia, care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din competiţie în faza precedentă, a întrecut-o pe Kairat Almaty cu 1-0, la Sofia. Portughezul Serginho (90+2) a marcat unicul gol al partidei.

Ararat-Armenia a trecut de NK Celje cu 2-1, prin golurile marcate de Artur Serobian (38) şi Franca Carlos (70), respectiv Svit Seslar (22 - penalty).

În cazul în care va trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Ararat-Armenia (Armenia) şi NK Celje (Slovenia).

Rezultatele meciurilor din prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League

Marţi

Larne FC (Irlanda de Nord) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 0-0

Shamrock Rovers FC (Irlanda) - KF Egnatia (Albania) 3-1

Miercuri se va juca partida:

Ferencvarosi TC (Ungaria) - Gornik Zabrze (Polonia)

Joi vor avea loc meciurile:

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Omonia Nicosia (Cipru)

KuPS Kuopio (Finlanda) - Universitatea Craiova (România)

KKS Lech Poznan (Polonia) - KI Klaksvik (Feroe)

FC Thun (Elveţia) - Vikingur Reykjavik (Islanda)

FC Hradec Kralove (Cehia) - FC Midtjylland (Danemarca)

Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Rangers FC (Scoţia)

PAOK Salonic (Grecia) - RSC Anderlecht (Belgia)

FC Pafos (Cipru) - RB Salzburg (Austria)

Benfica Lisabona (Portugalia) - Heart of Midlothian FC (Scoţia)

Maccabi Tel Aviv FC (Israel) - PFC ŢSKA Sofia (Bulgaria)

* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 11 şi 13 august.

Rezultatele înregistrate în prima manşă din turul 3 preliminar din Champions League

Marţi

GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) - FK Kauno Zalgiris (Lituania) 5-0

Mjallby AIF (Suedia) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) 1-2

PFC Levski Sofia (Bulgaria) - FC Kairat Almatî (Kazahstan) 1-0

FC Ararat-Armenia (Armenia) - NK Celje (Slovenia) 2-1

Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) - FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 1-0

Olympiakos Pireu (Grecia) - NEC Nijmegen (Olanda) 0-0

Union Saint-Gilloise (Belgia) - FK Bodo/Glimt (Norvegia) 3-3

AC Sparta Praga (Cehia) - Olympique Lyon (Franţa) 2-1

Miercuri vor avea loc partidele:

AGF Aarhus (Danemarca) - Sabah FC (Azerbaidjan)

Fenerbahce Istanbul (Turcia) - SK Sturm Graz (Austria)

* Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 11 şi 12 august. Agerpres