Încă din iarnă oficialii Barcelonei pregăteau mutările pentru următoarea perioadă de transferuri, din vară, după ce au rezolvat cu împrumutul lui Joao Cancelo de la Al-Hilal. Una dintre deciziile catalanilor era și este surprinzătoare!

Echipa antrenată de Hansi Flick își dorește să îi propună lui Andreas Christensen prelungirea contractului care îi expiră în vara lui 2026, pe încă doi ani! Formația ”blaugrana” ar vrea să îi ofere fundașului danez încă două sezoane la dispoziție, chiar dacă la finalul anului trecut a suferit o ruptură de ligamente și ar putea lipsi de pe teren în toată stagiunea 2025-2026.

Barcelona, ofertă de prelungire contractuală pentru Andreas Christensen

Andreas Christensen a venit la Barcelona în iulie 2022, liber de contract de la Chelsea și a evoluat în 97 de partide pentru formația catalană, reușind cinci goluri și trei pase decisive.

În acest moment, 9 milioane de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, dar se pare că Barcelona nu ține cont de faptul că apărătorul termină contractul în vară și este accidentat, și își propune să îi prelungească acordul pe încă două stagiuni!

Andreas Christensen, ofertă de contract pe doi ani

Conform informațiilor apărute pe surse în presă, Andreas Christensen ar opta să rămână la Barcelona, chiar dacă în ultima perioadă, în mod surprinzător, ar fi primit mai multe propuneri tentante din zona arabă.

În decembrie 2025, fostul fundaş al lui Chelsea, care a ratat aproape în totalitate sezonul trecut din cauza accidentărilor succesive, afla că nu va fi supus unei intervenţii chirurgicale şi se aşteaptă să fie indisponibil între trei şi patru luni.