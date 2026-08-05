VIDEO Naționala României, victorie după victorie la Europeanul de la Tulcea, locul 1 în grupă și calificare în sferturi!

Naționala României, victorie după victorie la Europeanul de la Tulcea, locul 1 în grupă și calificare în sferturi! Baschet
SPORT.RO
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Tricolorele sunt de neoprit la FIBA U18 Women's EuroBasket 2026.

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FIBA U18 Women's EuroBasket 2026tulceaDaria IlieşAlexia BabadacCarmen TocalaDanubius Arena
Din articol

Echipa României a învins, marţi seara, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 62-46 (11-15, 19-13, 12-10, 20-8), într-un meci disputat în noua sală de sport din municipiul Tulcea, Danubius Arena, în Grupa F a Campionatului European de baschet feminin U18 - FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, și s-a calificat în sferturile de finală.

62-46 cu Portugalia după 81-55 cu Azerbaidjan și 100-73 cu Islanda

Daria Ilieş a fost cea mai bună jucătoare a echipei României, cu 24 de puncte şi 8 recuperări, iar Alexia Babadac s-a remarcat cu 16 puncte, 7 recuperări, în sala Danubius Arena, cu peste 4.600 de locuri, inaugurată la finele săptămânii trecute.

Spectatorii din Tulcea ”au fost al șaselea jucător”

"Spectatorii au fost al şaselea jucător astăzi (marţi, n.r.), fetele având nevoie de încurajări, pentru că emoţiile au fost mult prea mari pentru valoarea jocului de astăzi.

A fost un meci pentru locul întâi în grupă. Fetele au avut probleme serioase de abordare de la început, au intrat extrem de timorate.

Nu mă aşteptam, pentru că, vă spuneam, e locul întâi în grupă şi atrage după sine un joc mai uşor pe viitor, dar spuneau de la început că nu se aşteptau să joace cu o sală arhiplină", a declarat pentru AGERPRES preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală.

Şi în primele două partide, jucate zilele trecute, România a câştigat, 81-55 cu Azerbaidjan şi şi 100-73 cu Islanda.

Tot marţi, Islanda a dispus de Olanda cu 85-62.

România, lider în Grupa F

În clasament, România conduce cu 6 puncte (3 jocuri), urmată de Portugalia, 6 puncte (4 jocuri), Islanda, 5 puncte (3 jocuri), Olanda, 4 puncte (3 jocuri), Azerbaidjan, 3 puncte (3 jocuri).

Miercuri vor avea loc ultimele partide din grupe, Azerbaidjan - Islanda (16:00) şi România - Olanda (18:30). Agerpres

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