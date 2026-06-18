Manchester United nu va accepta un nou împrumut al lui Marcus Rashford la Barcelona, după cel din stagiunea 2025-2026.
Barcelona, forțată să îl cumpere pe Rashford
Barcelona nu a profitat de clauza de transfer definitiv de 30 de milioane de euro, sperând să îi convingă pe șefii lui United să accepte un nou împrumut, informează publicația ESPN, citată de Transfer News Live.
Conducerea „diavolilor roșii” le-a transmis omologilor catalani să vină cu o ofertă de transfer definitiv pentru a se putea baza pe Rashford din sezonul următor.
Marcus Rashford, înapoi provizoriu la United
Ieri, Marcus Rashford a marcat golul de 4-2 în Anglia - Croația, debutul reprezentativei „Celor Trei Lei” la CM 2026.
Anterior, după ce s-a încheiat sezonul în La Liga, englezul s-a întors formal la Manchester United, după ce împrumutul său s-a terminat.
Marcus Rashford a reușit în stagiunea recent încheiată, la nivelul echipelor de club, 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri în tricoul Barcelonei.
- 40 de milioane de euro este cota lui Marcus Rashford, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.