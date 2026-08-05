Campionul cu şapte titluri de Grand Slam este absent de pe terenuri de când s-a retras din turul al doilea al Openului de la Barcelona, în aprilie, dar urma să-şi facă revenirea la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, care se va desfăşura în perioada 13-23 august şi pe care l-a câştigat anul trecut.

Carlos Alcaraz s-a retras de la Cincinnati

Alcaraz nu a putut să-şi apere titlul de la Roland Garros şi a ratat turneul de la Wimbledon, continuându-şi recuperarea, deşi jucătorul în vârstă de 23 de ani a dat de înţeles că se apropie de revenire după ce a postat videoclipuri cu sesiunile de antrenament din ultimele câteva săptămâni.

„Carlos face tot ce-i stă în putinţă pentru a reveni la turnee cât mai curând posibil”, a declarat Bob Moran, directorul turneului de la Cincinnati, într-un comunicat, potrivit News.ro.

Turneul Winston-Salem Open, care începe la 23 august, ar fi ultima şansă pentru Alcaraz de a acumula câteva meciuri înainte de US Open, deşi numărul doi mondial nu a indicat încă dacă intenţionează să participe la turneul ATP 250.

Alcaraz a câştigat titlul de la Cincinnati de anul trecut după ce numărul unu mondial, Jannik Sinner, s-a retras din finală, şi a dus acest elan la Flushing Meadows, unde a câştigat al doilea titlu la US Open, după triumful din 2022.