Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul

Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona își pregătește „terenul” pentru mutările din vara acestui an.

TAGS:
prelungirela ligaBarcelonaAndreas Christensen
Din articol

Catalanii se află pe primul loc în La Liga, la trei patru puncte de urmăritoare Real Madrid și vor juca finala Supercupei Spaniei duminică, chiar împotriva marii rivale.

Oficialii Barcelonei pregătesc însă mutările pentru următoare perioadă de transferuri, după ce au rezolvat cu împrumutul lui Joao Cancelo de la Al-Hilal. Una dintre deciziile catalanilor este surprinzătoare.

Barcelona vrea să îi prelungească înțelegerea unui fotbalist care ar putea fi OUT tot sezonul

Echipa antrenată de Hansi Flick își dorește să îi propună lui Andreas Christensen prelungirea contractului care îi expiră în vara lui 2026 pe încă un an, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Formația „blaugrana” ar vrea să îi ofere fundașului danez încă un sezon la dispoziție, chiar dacă la finalul anului trecut a suferit o ruptură de ligamente și ar putea lipsi de pe teren în toată stagiunea 2025/2026.

Andreas Christensen a venit la Barcelona în iulie 2022, liber de contract de la Chelsea și a evoluat în 97 de partide pentru formația catalană, reușind cinci goluri și trei pase decisive.

10 milioane de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona a luat decizia definitivă &icirc;n cazul lui Marcus Rashford!
Barcelona a luat decizia definitivă în cazul lui Marcus Rashford!
Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick
Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick
Barcelona, ofertă fabuloasă pentru Raphinha! Catalanii, față &icirc;n față cu o decizie dificilă
Barcelona, ofertă fabuloasă pentru Raphinha! Catalanii, față în față cu o decizie dificilă
ULTIMELE STIRI
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca &bdquo;albaștrilor&rdquo;
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor”
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin &icirc;n Anglia?
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin în Anglia?
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! &bdquo;Cetățenii&rdquo; atacă o bornă veche de 70 de ani
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani
Au &icirc;nceput negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Au început negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



Recomandarile redactiei
Au &icirc;nceput negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Au început negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: &bdquo;Am discutat cu el&rdquo;
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: „Am discutat cu el”
Craiova &icirc;ncepe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!
Craiova începe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece
Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"
Alte subiecte de interes
După Dan Nistor, toată lumea prelungește cu U Cluj! C&acirc;ți jucători au mai semnat astăzi
După Dan Nistor, toată lumea prelungește cu U Cluj! Câți jucători au mai semnat astăzi
Jucătorul a semnat cu Barcelona p&acirc;nă &icirc;n 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Jucătorul a semnat cu Barcelona până în 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

stirileprotv Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!