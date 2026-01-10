Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul

Catalanii se află pe primul loc în La Liga, la trei patru puncte de urmăritoare Real Madrid și vor juca finala Supercupei Spaniei duminică, chiar împotriva marii rivale.

Oficialii Barcelonei pregătesc însă mutările pentru următoare perioadă de transferuri, după ce au rezolvat cu împrumutul lui Joao Cancelo de la Al-Hilal. Una dintre deciziile catalanilor este surprinzătoare.

Barcelona vrea să îi prelungească înțelegerea unui fotbalist care ar putea fi OUT tot sezonul

Echipa antrenată de Hansi Flick își dorește să îi propună lui Andreas Christensen prelungirea contractului care îi expiră în vara lui 2026 pe încă un an, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

