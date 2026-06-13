Surpriză uriașă! Pleacă de la Barcelona și semnează cu rivala din Madrid

Surpriză uriașă! Pleacă de la Barcelona și semnează cu rivala din Madrid La Liga
SPORT.RO
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Marc Casado s-ar putea transfera la rivala Barcelonei.

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la ligaaltetico madridBarcelonaMarc Casado
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Barcelona își dorește să îi întărească lotul lui Hansi Flick în această vară, pentru ca echipa catalană să aibă șanse cât mai mari să cucerească trofeul Champions League.

Pe lângă veniri, oficialii „blaugrana” se gândesc și la plecările din această perioadă.

Marc Casado, transfer la rivala Barcelonei din La Liga

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Marca Casado este unul dintre jucătorii care ar putea să o părăsească pe Barcelona în această vară.

Mijlocașul a jucat în puține minute în sezonul recent încheiat și ar vrea să meargă la o echipă unde să joace constant.

Conform Mundo Deportivo, lui Marc Casado i-ar surâde un transfer la Atletico Madrid, chiar dacă mai are oferte și din Arabia Saudită.

Rămâne de văzut dacă mijlocașul de 22 de ani va semna cu rivala Barcelonei din La Liga. 

34 de meciuri (1397 de minute) a jucat Marc Casado în stagiunea trecută în tricoul Barcelonei și a reușit o pasă decisivă.

18 milioane de euro este cota mijlocașului spaniol, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

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