Surpriză uriașă! La 36 de ani, Jordan Henderson dă lovitura și spune ”DA” unui gigant din Premier League

Jordan Henderson (36 de ani) a plecat de la Liverpool în 2023, la Al Ettifaq, dar după o jumătate de sezon s-a întors în Europa, unde a semnat cu Ajax. Pe urmă, a jucat la Brentford în sezonul 2025/26.

Cotat în prezent la 1,2 milioane de euro, fostul căpitan al lui Liverpool se pare că va rămâne în Premier League, unde a spus ”DA” lui Chelsea, club care va fi pregătit de Xabi Alonso din această vară.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Henderson va semna cu Chelsea din postura de jucător liber de contract. Alături de englez va merge pe Stamford Brideg și Danny Welbeck.

”Negocierile se îndreaptă spre final”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Cifrele lui Jordan Henderson

Liverpool: 492 meciuri jucate, 33 goluri înscrise, 58 pase decisive

Sunderland: 79 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 10 pase decisive

Ajax: 57 meciuri jucate, 1 gol înscris, 9 pase decisive

Brentford: 34 meciuri jucate, 1 gol înscris, 3 pase decisive

Al Ettifaq: 19 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 5 pase decisive

Coventry: 13 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive

Chelsea, transferuri de aproape 300 de milioane de euro în această vară

Londonezii i-au adus la club în fereastra de transferuri din această vară pe Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, Denner și Dastan Satpaev.

Pentru Rogers, Chelsea a achitat nu mai puțin de 138 de milioane de euro pentru serviciile sale. În total, suma tuturor transferurilor efectuate de londonezi în perioada de mercato se ridică la 282,7 milioane de euro.