GALERIE FOTO Mult peste jucătorii de top de la FCSB: ce încasări a înregistrat Sorana Cîrstea în WTA, la 36 de ani

Mult peste jucătorii de top de la FCSB: ce încasări a înregistrat Sorana Cîrstea în WTA, la 36 de ani Tenis
Marcu Czentye
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Exemplu de longevitate în tenisul mondial, Sorana Cîrstea performează la nivel înalt în ceea ce poate fi ultimul an al carierei.

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FCSBsalariipremiicircuit WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a muncit din greu pentru a se putea bucura de câteva rezultate nesperate în sezonul 2026, pe care l-a început cu primul titlu WTA al carierei cucerit în România.

Campioană la Cluj-Napoca, după o finală câștigată clar în fața Emmei Răducanu, scor 6-0, 6-2, jucătoarea din Târgoviște nu a arătat semne de auto-mulțumire și a continuat cu rezultate impresionante, ajungând să învingă, pe zgura de la Roma, numărul unu mondial, Arina Sabalenka.

Sorana Cîrstea a încasat circa €1,5 milioane din premii WTA, în prima jumătate a sezonului 2026

Semifinala jucată în turneul de o mie de puncte din capitala Italiei, dar și sfertul de finală atins în întrecerea de mare șlem de la Roland Garros i-au ridicat simțitor Soranei Cîrstea nu doar nivelul de încredere în forțele proprii, ci și rezultatele financiare conturate în acest an.

Puțin după jumătatea sezonului, Sorana Cîrstea se regăsește având 34 de victorii obținute din cele 45 de meciuri oficiale disputate.

Bilanțul înseamnă, din punct de vedere economic, venituri totale de aproximativ €1,5 milioane generate de Sorana Cîrstea în acest an, exclusiv din rezultatele sportive.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wimbledon editie 2026 v 01
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Cîrstea a ajuns la peste 11 milioane de euro câștigate din tenis

Suma asigurată de Sorana Cîrstea nu vine ușor în competitiva lume a tenisului feminin, în care jucătoarea din România a urcat până pe locul 17.

Borna reprezintă cea mai înaltă clasare a carierei sportivei cu o experiență de peste două decenii în tenisul profesionist.

Fără a fi ușor de replicat, performanța Soranei Cîrstea depășește cu mult pragurile salariale ale celor mai buni jucători care evoluează pentru FCSB.

Florin Tănase este plătit lunar cu €30,000, salariu care îi asigură venituri anuale de minimum €360,000.

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