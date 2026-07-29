Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a muncit din greu pentru a se putea bucura de câteva rezultate nesperate în sezonul 2026, pe care l-a început cu primul titlu WTA al carierei cucerit în România.

Campioană la Cluj-Napoca, după o finală câștigată clar în fața Emmei Răducanu, scor 6-0, 6-2, jucătoarea din Târgoviște nu a arătat semne de auto-mulțumire și a continuat cu rezultate impresionante, ajungând să învingă, pe zgura de la Roma, numărul unu mondial, Arina Sabalenka.

Sorana Cîrstea a încasat circa €1,5 milioane din premii WTA, în prima jumătate a sezonului 2026

Semifinala jucată în turneul de o mie de puncte din capitala Italiei, dar și sfertul de finală atins în întrecerea de mare șlem de la Roland Garros i-au ridicat simțitor Soranei Cîrstea nu doar nivelul de încredere în forțele proprii, ci și rezultatele financiare conturate în acest an.

Puțin după jumătatea sezonului, Sorana Cîrstea se regăsește având 34 de victorii obținute din cele 45 de meciuri oficiale disputate.

Bilanțul înseamnă, din punct de vedere economic, venituri totale de aproximativ €1,5 milioane generate de Sorana Cîrstea în acest an, exclusiv din rezultatele sportive.