Se pregătește al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului

Se pregătește al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului Fotbal extern
SPORT.RO
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Bradley Barcola și-ar fi ales viitoarea echipă. 

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Atacantul francez de 23 de ani a ajuns la un acord verbal cu Liverpool și își dorește să evolueze pe „Anfield”, însă PSG solicită o sumă uriașă pentru transfer.

Potrivit L’Équipe, Barcola a discutat deja cu oficialii lui Liverpool și cu antrenorul Andoni Iraola. Jucătorul a acceptat propunerea englezilor și așteaptă acum ca cele două cluburi să ajungă la un numitor comun.

PSG cere 170 de milioane de euro

Principala problemă este prețul stabilit de PSG. Campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor ar solicita 170 de milioane de euro pentru internaționalul francez.

Dacă mutarea se va realiza la suma cerută de parizieni, Barcola va deveni protagonistul celui de-al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Recordul este deținut de Neymar, transferat de PSG de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro. Pe locul secund se află Kylian Mbappe, cumpărat de la AS Monaco pentru 180 de milioane, iar podiumul este completat de Ousmane Dembele, pentru care Barcelona a plătit 148 de milioane de euro Borussiei Dortmund.

Adus de la Lyon în 2023 pentru 45 de milioane de euro, Barcola a strâns 152 de meciuri, 39 de goluri și 37 de pase decisive pentru PSG. În sezonul trecut a înscris de 13 ori și a oferit șapte assisturi în 49 de apariții.

Atacantul este cotat la 90 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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