Se pregătește al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului

Atacantul francez de 23 de ani a ajuns la un acord verbal cu Liverpool și își dorește să evolueze pe „Anfield”, însă PSG solicită o sumă uriașă pentru transfer.

Potrivit L’Équipe, Barcola a discutat deja cu oficialii lui Liverpool și cu antrenorul Andoni Iraola. Jucătorul a acceptat propunerea englezilor și așteaptă acum ca cele două cluburi să ajungă la un numitor comun.

PSG cere 170 de milioane de euro

Principala problemă este prețul stabilit de PSG. Campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor ar solicita 170 de milioane de euro pentru internaționalul francez.