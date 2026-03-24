Marc Casado, ofertă salarială de zece ori mai mare decât la Barcelona

Marc Casado, care a bifat 29 de prezențe în acest sezon pentru FC Barcelona, este aproape să accepte mutarea în Arabia Saudită, în vara viitoare. Acesta a refuzat anterior oferte de la Atletico Madrid și din Premier League, dar este tentat cu un salariu uriaș de mai multe cluburi din Saudi Pro League, printre care Al Nassr, Al Hilal și Al Qadsiah.

Mijlocașul primește 1.5 milioane de euro pe sezon pe Camp Nou, dar i s-a propus o remunerație de zece ori mai mare în Orientul Mijlociu. El are contract cu trupa catalană până în 2028 și are în contract o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro.

Conform apropiaților jucătorului, acesta ar lua în considerare un contract pe doi ani de zile, așa cum au acceptat compatrioții Aymeric Laporte (Al Nassr / 2023-2025) și Gabri Veiga (Al Ahli / 2023-2025), care s-au realizat din punct de vedere financiar, dar nu au rămas în Arabia Saudită destul de mult pentru a se plafona din punct de vedere sportiv.

Este legitimat la Barcelona din 2016

Marc Casado Torras (22 de ani) este născut la Sant Pere de Vilamajor (Catalonia) și s-a format la juniorii cluburilor CF Vilamajor, FC Sant Celoni, EC Granollers, CF Damm și FC Barcelona (2016-2022). La nivel de seniori a evoluat pentru FC Barcelona B (2022-2024) și FC Barcelona (2022-prezent).

Are două selecții pentru naționala de seniori a Spaniei. În palmaresul său se găsesc La Liga (2024-2025), Copa del Rey (2024-2025) și Supercopa de Espana (2025, 2026). Acesta poate evolua ca închizător, mijlocaș central și fundaș dreapta și este cotat la 20 de milioane de euro.

Foto - Getty Images