Adus în urmă cu un an de la Dinamo pentru aproape un milion de euro, într-un schimb în care FCSB l-a cedat și pe Alexandru Musi, Dennis Politic a bifat evoluții extrem de modeste la fosta campioană a României, iar ultima parte a stagiunii precedente a jucat-o sub formă de împrumut la FC Hermannstadt.

Gigi Becali s-a săturat: ”Să-l ia cine vrea! Nu îmi mai arde de el!”

Politic a însemnat o repriză cu FC Argeș, în prima etapă a noului sezonului, câteva minute cu FK Auda în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League și o repriză cu Csikszereda, în care a oferit o pasă decisivă. Totuși, patronului de la FCSB tot nu-i convine cum evoluează Politic și vrea să-l vândă.

”Politic a fost scos că nu e... Aici e vorba de dat gol? Toate mingile le-a pierdut, nu bagă piciorul, îi e frică. Nu contează, asta e situația. Îl ia cineva? Să-l ia cine vrea! De Politic îmi arde mie?”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Cotat acum la 650.000 de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român cu o prezență la prima reprezentativă era estimat de Transfermarkt în clipa în care a semnat cu FCSB la 1,5 milioane de euro, asta însemnând că valoarea sa a scăzut exponențial de când a plecat de la Dinamo.

Bursa transferurilor la FCSB

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)