OUT de la Barcelona! Catalanii au luat decizia

OUT de la Barcelona! Catalanii au luat decizia La Liga
SPORT.RO
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Barcelona începe pregătirile pentru noul sezon. Pe lângă transferurile pe care le pune la cale Hansi Flick, vor exista și câteva nume importante la capitolul ”plecări”.

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Din articol

Marc Casado (22 de ani) nu mai intră în planurile lui Hansi Flick pentru sezonul următor. Chiar dacă a bifat un număr important de meciuri în sezonul precedent (34, majoritatea din postura de rezervă), mijlocașul va pleca la o altă echipă în această perioadă de mercato.

Barcelona renunță la Marc Casado

Clubul și fotbalistul au ajuns deja la un acord, urmând ca acesta să-și caute o nouă echipă în următoarea perioadă. Doar că Barcelona nu e gata să renunțe prea ușor la fotbalist și solicită o sumă importantă de transfer.

Potrivit spaniolilor de la Marca, echipa interesată de transferul mijlocașului defensiv va trebui să plătească între 20 și 25 de milioane de euro. Va fi primul transfer din cariera lui Casado, care a făcut junioratul la Barcelona încă de la 12 ani.

Și cota de piață a fotbalistului a scăzut considerabil în ultima perioadă. Dacă în 2024 era evaluat la 30 de milioane de euro, acum platformele de specialitate îi oferă o valoare de piață de ”doar” 18 milioane de euro.

Hansi Flick, antrenorul anului în ultimele două sezoane

În acest sezon, FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga (8 puncte peste Real Madrid) și Supercupa Spaniei (3-2 în finala cu Real Madrid), a atins semifinalele Cupei Spaniei (3-4 cu Atletico Madrid) și sferturile de finală ale Champions League (0-2 și 2-1 cu Ateletico Madrid). 

Sezonul bun făcut de catalani i-a adus antrenorului Hansi Flick al doilea titlu consecutiv de cel mai bun antrenor din La Liga, în timp ce Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Lamine Yamal și Raphinha au fost incluși în Echipa Sezonului.

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