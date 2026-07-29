Bogdan Andone, în prezent pe banca celor de la FC Argeș, a lăudat jocul echipei pregătite de Marius Baciu și consideră că FCSB a devenit mai pragmatică față de sezoanele precedente.

Totuși, în Europa lucrurile nu au mers la fel de bine. FCSB a pierdut prima manșă din turul al doilea preliminar al Conference League, 2-3 cu FK Auda, iar returul se va disputa joi, de la ora 19:00, în Letonia, în direct pe VOYO. După confruntarea europeană, FCSB va primi vizita Farului, luni, 3 august, de la ora 21:30, în etapa a treia din Superliga.

Bogdan Andone: „FCSB pare mai pragmatică”

Tehnicianul lui FC Argeș, care a pregătit-o pe FCSB în vara lui 2019, spune că echipa și-a schimbat stilul de joc și pune mai mult accent pe eficiență.

„FCSB pare o echipă mai pragmatică. În sezoanele trecute începea campionatul mai ezitant, însă acum pare că a înțeles importanța punctelor obținute încă din start. A arătat bine atât cu noi, cât și cu Csikszereda. A fost pragmatică și a știut foarte bine ce își dorește de la joc.

Chiar și în meciul cu noi mă așteptam să își dorească posesia, însă aceasta ne-a aparținut nouă, deși ei evoluau pe teren propriu, ceea ce este destul de neobișnuit. Joacă mai direct spre poartă, iar tinerii introduși în echipă au avut evoluții bune.

Au păstrat jucători cu experiență și calitate, precum Radunović, Tănase, Bîrligea sau Dawa, ceea ce le oferă o structură solidă. De asemenea, tinerii care au intrat pe teren mi-au plăcut atât prin atitudine, cât și prin ceea ce au realizat în joc”, a declarat Bogdan Andone la sptfm.ro.

Andone a fost antrenor principal la FCSB în vara anului 2019, când a condus echipa în șapte partide, iar înainte ocupase funcția de antrenor secund în staff-ul lui Mihai Teja.