Barcelona a decis ca Julian Alvarez (26 de ani) să fie principala prioritate a clubului în perioada de transferuri de vară, după Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Julian Alvarez, marea dorință a Barcelonei

Atletico Madrid continuă să țină la preț pentru cel mai important jucător al său. Echipa antrenată de Diego Simeone nu concepe să accepte un transfer al lui Alvarez pentru mai puțin de 120 de milioane de euro.

Informația a fost dezvăluită de către jurnalistul Ben Jacobs și preluată de Transfer News Live.

De serviciile lui Julian Alvarez sunt, de asemenea, interesate mai multe cluburi din Premier League, printre care se numără și Arsenal.

Hansi Flick a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Julian Alvarez

Hansi Flick a făcut primul pas concret în căutarea unui nou atacant la FC Barcelona. Antrenorul german l-a contactat direct pe Julian Alvarez, principala țintă pentru ofensiva catalanilor, în contextul în care Barcelona se va despărți de Lewandowski în vară.

Potrivit jurnalistului Matias Palacios, germanul, sedus de profilul atacantului, a dorit să-și exprime direct interesul printr-un scurt apel.

În prezent la Atletico, Alvarez este o piesă esențială în echipa lui Diego Simeone. Transferat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro, atacantul are o clauză de reziliere uriașă, de 500 de milioane de euro, și contract până în 2030.

Chiar dacă suma este mai degrabă una de protecție, ea oferă madrilenilor o poziție de forță în negocieri. Barcelona și Paris Saint-Germain sunt deja pe urmele sale, iar interesul este unul concret.

În 101 meciuri pentru Atletico, a reușit 46 de goluri și 17 pase decisive, iar cota sa de piață a ajuns la 90 de milioane de euro.