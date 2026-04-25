Cristiano Bergodi explică înfrângerea din Gruia: „Nu suntem Barcelona”. De ce a suferit U Cluj

Derby-ul din play-off-ul Superligii, decis de penalty-ul transformat de Cordea în minutul 68, s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Daniel Pancu. Jocul a fost unul închis, cu puține ocazii de poartă.

Cristiano Bergodi a transmis că indisponibilitatea de ultim moment a lui Lukic a dat peste cap planurile ofensive ale echipei sale. Fără un atacant de careu, „Șepcile Roșii” nu au reușit să pună probleme reale la poarta apărată de Popa.

„A fost o problemă mare că s-a întâmplat înaintea meciului. Credeam că se putea recupera. Când joci fără atacant e foarte greu. Ne-a lipsit mult Lukic, ajută echipa să urce. Probabil că şi ăsta e un motiv. Am încercat cu Gheorghiţă, cu Trică, dar nu e uşor. El e un jucător care termină acţiunile noastre, dar din păcate ne-a lipsit mult”, a spus antrenorul italian, după meci.