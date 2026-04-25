Cristiano Bergodi explică înfrângerea din Gruia: „Nu suntem Barcelona”. De ce a suferit U Cluj

Cristiano Bergodi a analizat eșecul suferit de U Cluj pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-1. Antrenorul a pus rezultatul pe seama oboselii și a absenței unui jucător cheie.

Derby-ul din play-off-ul Superligii, decis de penalty-ul transformat de Cordea în minutul 68, s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Daniel Pancu. Jocul a fost unul închis, cu puține ocazii de poartă.

Cristiano Bergodi a transmis că indisponibilitatea de ultim moment a lui Lukic a dat peste cap planurile ofensive ale echipei sale. Fără un atacant de careu, „Șepcile Roșii” nu au reușit să pună probleme reale la poarta apărată de Popa.

„A fost o problemă mare că s-a întâmplat înaintea meciului. Credeam că se putea recupera. Când joci fără atacant e foarte greu. Ne-a lipsit mult Lukic, ajută echipa să urce. Probabil că şi ăsta e un motiv. Am încercat cu Gheorghiţă, cu Trică, dar nu e uşor. El e un jucător care termină acţiunile noastre, dar din păcate ne-a lipsit mult”, a spus antrenorul italian, după meci.

Oboseala și-a spus cuvântul

Tehnicianul a subliniat că ritmul intens al meciurilor a afectat prospețimea fizică a echipei. Universitatea Cluj se menține momentan pe prima poziție în clasament, cu 39 de puncte, deși distanța față de CFR Cluj s-a redus la doar două lungimi.

„Nu e uşor. Nu suntem Barcelona, e normal că la al treilea meci să avem probleme de oboseală. Am jucat fără atacantul nostru. Ieri a simţit ceva, a făcut încălzirea şi a trebuit să-l schimbăm de pe foaia de joc. Principalul motiv a fost oboseala care s-a adunat în ultimele trei meciuri, nu am fost aşa reactivi”, a menționat Bergodi.

Chiar dacă s-a arătat dezamăgit de eșecul din Gruia, antrenorul italian a ținut să le ia apărarea fotbaliștilor săi: „În general nu pot să reproşez nimic jucătorilor. Mergem înainte fără să facem niciun fel de tragedie. Ei ne-au adus pe primul loc, în finala Cupei României, ce le pot reproşa? Noi nu căutăm alibiuri. E al treilea meci într-o săptămână, nu e uşor fără golgheterul campionatului”.

