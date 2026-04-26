Decizia starului de la FC Barcelona după ce și-a pierdut locul de titular în echipa lui Hansi Flick

Fundaşul Ronald Araujo nu are în prezent nicio intenţie de a părăsi FC Barcelona, în ciuda speculaţiilor persistente cu privire la viitorul său, scrie news.ro .

Chelsea - Leeds 1-0, LIVE pe VOYO, acum! „Albaștrii”, la un pas de finala cu Manchester City

CFR Cluj dă lovitura: 10.000.000 de euro!

Cine câștigă titlul de campioană în Moldova! Final de foc peste Prut

Având contract până în 2031 după recenta prelungire, fundaşul uruguayan şi-a asumat în mod clar un angajament pe termen lung faţă de clubul catalan.

Curtat îndelung de mai multe echipe dispuse să-i ofere condiţii financiare avantajoase, el a închis în cele din urmă uşa unei plecări, confirmându-şi ataşamentul faţă de Barça.

Potrivit Sport.es, jucătorul rămâne pe deplin concentrat pe finalul sezonului, după o perioadă complicată marcată de o indisponibilitate de câteva săptămâni la sfârşitul anului 2025.

Revenind treptat în echipă, Araujo şi-a recăpătat ritmul şi energia, chiar dacă şi-a pierdut locul de titular indiscutabil în centrul apărării.

În ultimele meciuri, el a fost folosit de mai multe ori pe postul de fundaş dreapta, cu prestaţii considerate solide în Spania.

”Cine câștigă Champions League?”. Robert Lewandowski n-a stat pe gânduri

Atacantul crede că învingătoarea ”dublei” dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen, fosta sa echipă, va câștiga și trofeul în marea finală de la Budapesta.

„Paris Saint-Germain sau Bayern München. Când mă uit la fotbalul pe care îl joacă, cred că învingătoarea acestei confruntări va câștiga Ligă Campionilor”, a spus Lewandowski, potrivit sport.aktuality.sk.