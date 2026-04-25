Barcelona a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea Getafe, în etapa a 32-a din La Liga. Confruntarea a avut loc pe Estadio Coliseum Alfonso Perez.
Barcelona, un nou pas către titlul din La Liga
Catalanii au deschis scorul la finalul primei reprize, în minutul 45, prin Fermin Lopez din pasa lui Pedri.
Introdus în joc în minutul 60, Marcus Rashford a majorat avantajul oaspeţilor, în minutul 74, din assistul lui Robert Lewandowski. Getafe – FC Barcelona s-a încheiat 0-2.
Avans de 11 puncte față de Real Madrid
Cu cinci etape rămase de jucat, Barcelona este lider cu 85 de puncte. Catalanii au un avans de 11 puncte față de marea rivală Real Madrid, aflată pe locul secund.
Getafe a rămas cel puțin provizoriu pe locul șase cu 44 de puncte.
Echipele de start
- Getafe: Soria - Iglesias, Boselli, Duarte - Djene, Davinchi, Birma, Milla, Arambarri - M. Martin, Satriano
- Rezerve: Letacek, Montes, Nyom Rico, Femenya, Abqar, Riquelme, Sancris, Kamara, Munoz, Liso, Vazquez
- Antrenor: Jose Bordalas Jimenez
- Barcelona: J. Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Pedri, Gavi - Roony, Fermin, Olmo - Lewandowski
- Rezerve: Szczesny, Aller, Corets, Espart, Araujo, Balde, de Jong, Casado, Marques, Rashford, Torres
- Antrenor: Hansi Flick