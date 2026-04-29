Echipa Israel-Premier Tech, nevoită să-și schimbe numele și afilierea

Turul Franței din acest an se va desfășura între 4 și 26 iulie, va avea două zile de pauză și se va întinde pe 3.333 de kilometri. Startul se va da din Barcelona, iar a doua și a treia etapă se desfășoară pe teritoriul Spaniei, în Provincia Catalonia. După ce Ayuntamiento de Barcelona a cerut ca Israel-Premier Tech să nu ia parte la start, după protestele Pro-Gaza de la Vuelta a Espana, echipa și-a schimbat numele în NSN Cycling Team și a obținut licență elvețiană. Publicația Rouleur consideră că traseul din acest an îl avantajează pe Tadej Pogacar, care are mari șanse să câștige al cincilea său tricou galben.

Cea mai celebră cursă ciclistică a lumii este organizată de Amaury Sport Organisation (ASO), din 1992. Aceeași companie, care deține cotidianul sportiv L'Equipe, mai administrează competițiile Criterium du Dauphine, Eschborn - Frankfurt, La Fleche Wallonne, Liege - Bastogne - Liege, Paris - Nice, Paris - Roubaix, Volta a Catalunya, Vuelta a Espana (UCI World Tour), Arctic Race of Norway, Paris - Tours, Tour du Faso, Tour of Oman, Deutschland Tour, Tour of Saudi Arabia (UCI Continental Circuits), Tour de France Femmes, La Vuelta Femenina, La Fleche Wallonne Feminine, Liege - Bastogne - Liege Femmes, Paris - Roubaix Femmes (feminin), Tour de l'Avenir, Shanghai Criterium și Saitama Criterium (amatori).

Echipele participante la Tour de France 2026:

Alpecin - Premier Tech (Belgia), Decathlon CMA CGM (Franța), EF Education - EasyPost (SUA), Groupama - FDJ United (Franța), Ineos Grenadiers (Marea Britanie), Lidl - Trek (Germania), Lotto - Intermarche (Belgia), Movistar Team (Spania), NSN Cycling Team (Elveția), Red Bull - Bora - Hansgrohe (Germania), Soudal - Quick-Step (Belgia), Team Bahrain Victorious (Bahrain), Team Jayco - AlUla (Australia), Team Picnic - PostNL (Olanda), Visma - Lease a Bike (Olanda), UAE Team Emirates XRG (Emiratele Arabe Unite), Uno - X Mobility (Norvegia), XDS Astana Team (Kazahstan) - UCI WorldTeams / Caja Rural - Seguros RGA (Spania), Cofidis (Franța), Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team (Elveția), Team TotalEnergies (Franța), Tudor Pro Cycling Team (Elveția) - UCI ProTeams

Calendarul competiției Tour de France 2026:

Etapa 1 - Barcelona (Spania) / 4 iulie / 19.7 km, contratimp echipe

Etapa 2 - Tarragona (Spania) - Barcelona (Spania) / 5 iulie / 178 km, deal

Etapa 3 - Granollers (Spania) - Les Angles (Franța) / 6 iulie / 196 km, munte

Etapa 4 - Carcassonne - Foix / 7 iulie / 182 km, deal

Etapa 5 - Lannemezan - Pau / 8 iulie / 158 km, șes

Etapa 6 - Pau - Gavarnie-Gedre / 9 iulie / 186 km, munte

Etapa 7 - Hagetmau - Bordeaux / 10 iulie / 175 km, șes

Etapa 8 - Perigueux - Bergerac / 11 iulie / 182 km, șes

Etapa 9 - Malemort - Ussel / 12 iulie / 185 km, deal

Pauză (Cantal / 13 iulie)

Etapa 10 - Aurillac - Le Lioran / 14 iulie / 167 km, munte

Etapa 11 - Vichy - Nevers / 15 iulie / 161 km, șes

Etapa 12 - Circuit de Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saone / 16 iulie / 181 km, șes

Etapa 13 - Dole - Belfort / 17 iulie / 205 km, deal

Etapa 14 - Mulhouse - Le Markstein Fellering / 18 iulie / 155 km, munte

Etapa 15 - Champagnole - Plateau de Solaison / 19 iulie / 184 km, munte

Pauză (Haute-Savoie / 20 iulie)

Etapa 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains / 21 iulie / 26 km, contratimp individual

Etapa 17 - Chambery - Voiron / 22 iulie / 175 km, șes

Etapa 18 - Voiron - Orcieres-Merlette / 23 iulie / 185 km, munte

Etapa 19 - Gap - Alpe d'Huez / 24 iulie / 128 km, munte

Etapa 20 - Le Bourg-d'Oisans - Alpe d'Huez / 25 iulie / 171 km, munte

Etapa 21 - Thoiry - Paris (Champs-Élysées) / 26 iulie / 130 km, șes

