Barcelona a luat decizia finală în cazul lui Marcus Rashford

Barcelona este tot mai aproape de titlul din La Liga. 

Cu titlul în La Liga ca și cucerit, conducerea catalană pregătește deja sezonul viitor. Iar una dintre deciziile importante îl vizează pe Marcus Rashford.

Împrumutat în vară de la Manchester United, atcantul englez a avut un start promițător pe Camp Nou. Rashford a bifat 44 de meciuri în toate competițiile, cu 12 goluri și 13 pase decisive, cifre care l-au transformat într-un om de bază.

Totuși, lucrurile s-au schimbat în a doua parte a sezonului. Din februarie, internaționalul englez a pierdut locul de titular, iar prestațiile sale nu au mai convins. Potrivit presei din Spania, oficialii Barcelonei au luat decizia finală și Rashford nu va fi transferat definitiv. 

Deși exista o opțiune de cumpărare în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, catalanii nu ar mai fi dispuși să facă eforturi financiare pentru a-l păstra, nici la nivel de salariu. Astfel, Rashford va reveni la Manchester United la finalul sezonului, iar aventura sa pe Camp Nou se va încheia după doar un an, informează Sport.

În acest moment, Barcelona este lider în La Liga, cu 82 de puncte după 32 de etape, și are un avans confortabil de nouă puncte față de rivala Real Madrid.

