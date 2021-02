SOC pentru Barcelona in sferturile Cupei Spaniei! Catalanii, condusi cu 2-0 de Granada in minutul 50

Barcelona a jucat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei in deplasare cu Granada.

Catalanii au facut o prima repriza foarte buna, in care au avut o posesie de 74% si au tras 13 suturi spre poarta, dintre care 6 au prins poarta.

Insa, in minutul 33, in urma unei greseli in lant in aparare, jucatorii lui Ronald Koeman au fost taxati de gazde.

Albert Soro a recuperat o minge in careul catalanilor si i-a pasat in fata portii brazilianului Kenedy, care a avut de indeplinit o simpla formalitate.

Kenedy 1-0 Barcelona

Mai mult, dupa pauza jucatorii lui Koeman nu si-au revenit, iar Soldado a dublat avantajul gazdelor dupa un assist al lui Montoro. #granadabarca

Granada 2-0 Barcelona - GOAL! Soldado