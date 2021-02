Messi, frate! :) Popescu, assist GENIAL pentru Coman: pasa dupa care s-a facut LUMINA in careul lui Dinamo

Florinel Coman nu l-a ajutat pe Tavi Popescu sa-si imbunatateasca statistica paselor decisive!

In minutul 32, Popescu l-a lasat singur pe Coman cu Esanu dupa o pasa fantastica. Mijlocasul ofensiv a ridicat o mingea peste apararea lui Dinamo si l-a pus pe 'Mbappe' in situatie de 1 contra 1 cu goalkeeperul 'cainilor'. Mingea n-a sarit insa asa cum spera Coman, si executia finala n-a mai venit. Dupa doar cateva secunde, Popescu l-a gasit din nou liber pe Coman in careul advers. De aceasta data, eecutia lui Florinel a venit, dar n-a adus golul. Mingea s-a intors in posesia lui Dinamo.